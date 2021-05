Gestohlenes Rad – Peiner Polizei sucht nun den Zeugen

Ein Zeuge hat die Polizei Peine am Montag gegen 14 Uhr darüber informiert, dass er soeben den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhofsplatz beobachtet habe. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der unbekannte Täter brach das Schloss des Fahrrades auf und schob es in die Beethovenstraße, heißt es im Polizeibericht. Dort stellte er das Fahrrad ab und entfernte sich unerkannt. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Die Beamten ermittelten die Eigentümerin des Fahrrades und gaben ihr das Fahrrad zurück.

Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein. Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrrad schnellstmöglich gesichert werden sollte, wurden zunächst die Daten des Zeugen nicht aufgenommen. Daher bittet die Polizei diesen, sich noch einmal mit der Polizei in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

