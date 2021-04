1050 Jahre bald in Vechelde

So, so: Vöhrum feiert also im nächsten Jahr sein 1000. Geburtstag. Manch einer – die älteren unter uns – erinnern sich sicherlich noch an die 1000-Jahr-Feier in Vechelde. Lange ist es her – 1973 ist es gewesen. Vor alllem der Festumzug mit vielen Teilnehmern in historischen Gewändern dürfte haften geblieben sein. Falls nicht: Auf YouTube gibt es ein Video, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Nebenbei: Bald könnten sie die nächste Party in Vechelde feiern – 1050 Jahre in 2023. Denken Sie daran?

