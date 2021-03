Mann fährt in Peine ohne Führerschein

Ein 65-Jähriger ist am Dienstag um 15.35 Uhr ohne Führerschein mit einem Moped in der Richard-Langeheine-Straße in Peine gefahren.

Die Polizei ermittelt

Das entdeckte die Polizei laut Mitteilung, als sie den Mann im Zuge einer Kontrolle anhielten. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein ein.

red