Weltgrößte Radkampagne findet erstmals im Peiner Land statt

Peine. Beim Stadtradeln sollen so viele Kilometer mit dem Rad wie möglich zurückgelegt werden. Das hilft dem Klimaschutz und gegen den Corona-Blues.

Die größte internationale Fahrradkampagne „Stadtradeln“ vom Klimabündnis findet erstmalig von Samstag, 8. Mai, bis Freitag, 28. Mai, auch im Landkreis Peine statt. Teilnehmende können für den Klimaschutz und gegen den Corona-Blues anradeln und sich damit ein Stück Normalität in Krisenzeiten zurückholen.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die in einer der sieben Kommunen des Landkreises Peine wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen sowie Kommunalpolitiker werden dazu aufgefordert, an diesen 21 aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität um die Wette zu radeln. Das schreibt der Landkreis Peine in einer Pressemitteilung.

Radeln für das Team und die eigene Kommune

Zudem werden verschiedene Aktionen in dem Zeitraum rund ums Radfahren angeboten, zum Beispiel Fahrradtouren, eine Fahrradschnitzeljagd mit Ausflugscharakter, eine „Stadtradeln“-Teamchallenge für Unternehmen und Vereine oder ein Schulwettbewerb. Diese werden auf www.stadtradeln.de/landkreis-peine und den Unterseiten der einzelnen Kommunen aufgelistet.

Das Angebot ist kostenfrei. Die Teilnehmenden können sich ab sofort auf www.stadtradeln.de anmelden und sich ihrer Kommune sowie einem Team zuordnen oder selbst eins neu gründen. Die Kilometer können dann in den Online-Radelkalender, via Stadtradeln-App oder über einen Kilometererfassungsbogen auf dem „Stadtradeln"-Flyer eingetragen werden.

Das Klima retten und fit bleiben

Die geradelten Kilometer werden laut Mitteilung sowohl dem Team als auch der jeweiligen Kommune und dem Landkreis gutgeschrieben. Das heißt, dass man nicht nur für das eigene Team radelt, sondern auch für seine Kommune, die vielleicht sogar die Möglichkeit hat, als beste Newcomer-Kommune direkt vom Klima-Bündnis ausgezeichnet zu werden. Sollte man kein Team gründen oder sich zuordnen können, dann wird der Teilnehmende automatisch dem offenen Team seiner Kommune zugeordnet.

Beim „Stadtradeln“ können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst von den Vorteilen des Radfahrens überzeugen. Die Corona-Pandemie habe die Freizeitgestaltung sehr verändert, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Fahrrad sei aktuell das beste Verkehrsmittel, um sich mit möglichst geringem Infektionsrisiko fortzubewegen oder auch einfach, um einmal aus dem Haus zu kommen. Wer in die Pedale trete, statt mit dem Auto zu fahren, bleibe fit und gesund und entdecke ganz neue Seiten und Orte im Peiner Land.

Alles im Rahmen der Corona-Regeln

Corona-bedingt muss und kann derzeit nicht im Team geradelt werden. „Stadtradeln“ funktioniert jedoch auch in digitalen Teams. Die Teilnehmenden werden aufgerufen, dabei den Mindestabstand einzuhalten und für ihr Team Kilometer zu sammeln: zum Beispiel alleine, innerhalb des eigenen Haushalts oder mit einer weiteren Person. Das Ganze wird an die geltenden Corona-Regeln angepasst und so kontaktlos wie möglich gestaltet. Auf die einzelnen Teilnehmenden im Landkreis Peine warten Preise, gesponsert von den Stadtwerken, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, der Backmanufaktur Seidel, Fahrrad Hahne oder Zweirad Hotopp.

Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht der Landkreis Peine auch sogenannte „Stadtradeln“-Stars, die demonstrativ an den 21 „Stadtradeln“-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen sowie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler in ihrem „Stadtradeln“-Blog berichten.

Die „Stadtradeln“-Flyer mit Kilometer-Erfassungsbogen liegen unter anderem an den bekannten Radler-Pass-Stationen aus, in den Rathäusern aller Gemeinden des Peiner Landes, in allen Rewe-Märkten im Peiner Land sowie den bekannten Auslagestellen, soweit diese geöffnet sind. Zudem können Interessierte ihn bei der wito bestellen, unter (05172) 9492610, mail@wito-gmbh.de oder herunterladen unter www.stadtradeln.de/landkreis-peine.

