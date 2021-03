Mann montiert Autokennzeichen in Peine ab

Peine. Diese brachte er an einem anderen Auto an. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung.

Ein Mann ist dabei beobachtet worden wie er am Samstagabend gegen 19.20 Uhr in der Worthstraße in Peine Kennzeichen von einem Pkw der Marke Opel abnahm und diese an einem VW wieder anbrachte. Anschließend fuhr der Mann mit dem VW weg. In der Straße „Kommerzienrat-Meyer-Allee“ konnte der geparkte VW um 20.10 Uhr durch die Polizei festgestellt werden. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese für einen Opel ausgegeben worden waren. Daher stellte die Polizei die Kennzeichen sicher. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei ermittelt

Gegen 20.40 Uhr wurde in der Straße „Schwarzer Weg“ durch Polizisten ein VW ohne Kennzeichen entdeckt. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um den VW handelte, von dem zuvor die Kennzeichen sichergestellt worden waren. Der Fahrer war nach Ermittlungen ein 37 Jahre alter Mann, der der Halter des Opels ist, von dem die Kennzeichen abmontiert worden waren. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

