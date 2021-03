Abbensen. Die Polizei entdeckte die Personen in einer Hütte in Abbensen. Sie hielten sich nicht an die AHA-Regeln. Die Beamten leiteten Verfahren ein.

Die Polizei hat am Sonntag gegen Mitternacht in einer Hütte in der Straße „Zum Buschberg“ in Abbensen vier Personen angetroffen.

Die AHA-Regeln wurden missachtet

Die vier Personen stammten laut Polizei aus drei verschiedenen Haushalten und trugen weder eine Mund- und Nasenbedeckung, noch hielten sie ausreichend Abstand ein. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

red