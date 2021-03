Nein zur Strabs und dann?

Erst Hohenhameln, dann Edemissen, künftig auch Lengede und Vechelde: Eine Gemeinde nach der anderen verzichtet auf die in der Bevölkerung so ungeliebten Straßenausbaubauträge/Anliegerbeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen – interessanterweise sind das Kommunen, in denen die SPD die größte Fraktion im Gemeinderat stellt. Bei Wendeburg warten wir mal ab, in Ilsede müsste allen klar sein: Aus finanziellen Gründen kann sich diese Gemeinde gar keinen Verzicht auf die Beiträge leisten. Die Folge: ungleiche Lebensbedingungen im Kreis Peine – Kommunen, die ohne Anliegerbeiträge auskommen, und welche, in denen das nicht geht. Ungleiche Lebensbedingungen, die sich keiner wünschen kann – auch nicht die SPD. Doch jede Gemeinde ist sich selbst die nächste – vor der Kommunalwahl.

