Stederdorf. Ursache des Feuers ist wohl ein Defekt in der Heizungsanlage. Vier Peiner Ortsfeuerwehren löschen.

Brand im Heizungskeller in Stederdorf

Am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ist im Keller eines Einfamilienhauses im Drosselweg in Stederdorf ein Brand ausgebrochen. Die Hausbewohner bemerkten die Rauchentwicklung nach Polizeiangaben frühzeitig und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehrkräfte löschten zügig. Vermutlich war die Heizungsanlage aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer hatte noch nicht auf die Wohnräume übergegriffen. Die Bewohner blieben daher unversehrt. Der Brandschaden im Heizungskeller beläuft sich nach erster vorläufiger Einschätzung auf etwa 30.000 Euro. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Peiner Ortsteile Stederdorf, Duttenstedt, Essinghausen und Woltorf.

red