Totes Minischwein in Wendesse gefunden

Edemissen. Das Tier wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr gefunden. Der Landkreis will klären, auf welchem Weg das Tier zu Tode gekommen ist.

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Peine bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Grund: Am Dienstag, 9. März, wurde gegen 19 Uhr ein totes Minischwein westlich des Radweges zwischen Stederdorf und Wendesse gefunden. Zeugenaussagen nach soll es bereits gegen 5.30 Uhr auf der Straße gelegen haben.

Ein jugendliches Tier

„Es handelt sich um ein weibliches, jugendliches Miniaturschwein, zirka 40 Zentimeter groß und 65 Zentimeter lang“, wird Katja Schröder, stellvertretende Kreissprecherin, in der Meldung der Verwaltung zitiert.

Das Schwein weise einen zertrümmerten Schädel auf. Solche Verletzungen könnten bei einem Zusammenprall mit einem Fahrzeug entstehen. „Es ist aber auch möglich, dass das Minischwein Opfer von anderweitiger Gewalt wurde“, so Katja Schröder. Zur genauen Abklärung der Todesursache werde das Schwein nun zur Obduktion in das Veterinärinstitut Hannover gebracht, erläutert der Landkreis.

Die Fragen an die Bevölkeriung:

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Fragen:

Wem gehört dieses Schwein? Wem könnte es entlaufen sein? Wer vermisst ein weibliches Miniaturschwein? Wo wurde es zuletzt gehalten?

Wer kennt dieses Schwein vielleicht aus einer früheren Haltung?

Wer hat am frühen Nachmittag des 9. März bis zirka 17.30 Uhr an der Wendesser Landstraße Beobachtungen gemacht, die Aufschluss zum Geschehen geben können?

Auch vertrauliche Hinweise

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, bitte per Mail an lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de, unter (05171) 4016023 oder per Post an Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Burgstr. 1, 31224 Peine.

red