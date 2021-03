Vier junge Afghanen in Stederdorf in LKW-Anhänger entdeckt

Vier Jugendliche, die mutmaßlich unerlaubt nach Deutschland eingereist sind, sind am Samstag, 6. März, um 17.33 Uhr auf dem Autohof Peine in Stederdorf in dem Inneren des Sattelaufliegers eines LKWs entdeckt worden.

Eine Mitarbeiterin des Autohofes wurde von dem rumänischen Fahrer des LKWs angesprochen, der aus dem Inneren des Sattelaufliegers Klopfgeräusche hörte und der polizeiliche Hilfe benötigen würde. Der 32-Jährige habe seine Fahr in Rumänien begonnen und einen Zwischenstopp in Tschechien eingelegt, bevor er nach Peine gekommen sei.

Die Jugendlichen wurden an das Jugendamt Peine übergeben

Die Einsatzkräfte öffneten den Sattelauflieger und fanden vier männliche Jugendliche mit Taschen und Rucksäcken, aber ohne Ausweisdokumente vor. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Nachdem ein Dolmetscher hinzugezogen wurde, teilten sie mit, dass sie aus Afghanistan stammen und zwischen 15 und 17 Jahre alt sind. Sie wurden den Mitarbeitern des Jugendamtes Peine übergeben und in eine Einrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen gebracht.

Gegen den 32-jährigen LKW-Fahrer sind wegen des Verdachtes der Einschleusung von Ausländern Ermittlungen eingeleitet worden. Die vier Jugendlichen sehen einem Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise nach dem Aufenthaltsgesetz entgegen.

red