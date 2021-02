Betrüger rufen in Meerdorf und Stederdorf als Polizisten an

In mindestens sechs Fällen kam es in den Ortschaften Meerdorf und Stederdorf zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Hannover. In jedem Fall erkundigten sich die Anrufer laut Polizei nach persönlichen Werten.

Auf solche Anrufe soll nicht reagiert werden

Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet, bei einem Anruf nicht weiter darauf zu reagieren. Falls möglich sollte man sich die Nummer des Anrufers notieren. Die Polizei soll bei solchen Anrufen informiert und mit Angehörigen darüber gesprochen werden.

red