Frauenchor Vechelde löst sich kurz vor 100. Geburtstag auf

Letzter Auftritt beim 66. Gemeinschaftssingen am 7. März 2020 im Bürgerzentrum.

Eigentlich hätte der Frauenchor Vechelde am 8. Februar seinen 100. Geburtstag feiern wollen. Ein Kommersabend, ein Konzert im Bürgerzentrum, eine Bilderausstellung zum bewegten Chorleben waren geplant. Schließlich gehörten zum Chorleben von Beginn an nicht nur Konzerte, sondern auch verschiedene gesellige Veranstaltungen.

Letzter Auftritt am 7. März 2020

Nun aber habe der Chor seine Auflösung zum 31. Dezember 2020 akzeptieren müssen, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Gründe seien maßgebend gewesen: „Einerseits die fortschreitenden Probleme der Überalterung und des Nachwuchsmangels. Zum anderen die Corona-Pandemie, die letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass wir bereits vor dem besonderen Jubiläum aufgegeben haben“, schildern die Verantwortlichen.

Den letzten Auftritt hatte der Frauenchor demnach am 7. März 2020 im Bürgerzentrum Vechelde als Ausrichter des 66. Gemeinschaftssingens der Chöre des ehemaligen Westkreises Braunschweig. Noch einmal waren etwa 200 Sängerinnen und Sänger zusammengekommen, um ihre Lieder und die Chorarbeit vorzustellen. Danach waren kein Singen und keine Proben mehr möglich.

Eine schriftliche Abstimmung ergab: Der Chor soll aufgelöst werden

„Die Hoffnung, dass wir nach dem Sommer wieder durchstarten können mit Gesang und Planung, zerschlug sich schnell, denn ein weiterer Lockdown traf auch die Chöre. Eine schriftliche Abstimmung aller Mitglieder des Frauenchores ergab schließlich ein eindeutiges Votum: Am 31. Dezember 2020 ist Schluss“, heißt es in der Mitteilung weiter. Vor einigen Jahren war demnach beschlossen worden, dass im Falle einer Auflösung das verbliebene Vermögen des Chores an den DRK-Ortsverein gehen sollte, mit dem der Frauenchor über Jahrzehnte freundschaftlich verbunden war. Anfang Dezember hätten die Sängerinnen eigentlich zum 40. Mal beim DRK-Nachmittag im Advent Lieder gesungen und für das Tortenbuffet gesorgt.

Stattdessen trafen sich Ende Dezember die Vorsitzende Ingetraud Iser, ihre Stellvertreterin Elke Henseleit und Schatzmeisterin Hildegard Pohl mit dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins, Hubert Nolte, um ihm knapp 630 Euro zu überreichen. „Ja, nun ist alles zu Ende. Den Frauenchor Vechelde wird es nur noch im Archiv der Gemeinde Vechelde geben. Dort kann man die lange, abwechslungsreiche und bewegte Geschichte einsehen“, sagte Ingetraud Iser.

„Danken möchte der Vorstand des Chores unter anderem allen aktiven und fördernden Mitgliedern und allen Sängerinnen, die verschiedene Ämter und Funktionen übernommen haben. Auch Dirigentin Tatjana Kiess gebührt unser Dank für neun Jahre engagierte Chorleitertätigkeit“, teilt der Vorstand abschließend mit.