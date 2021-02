Gadenstedt. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Täter durchsuchen Haus in Gadenstedt

Unbekannte haben sich am Montag zwischen 11.30 und 21.30 Uhr laut Polizei Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Meeschestraße in Gadenstedt verschafft und hier die Räume durchsucht.

Die Polizei ermittelt

Wie sie in das Haus gelangten, ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

