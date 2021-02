Täter haben Am Bürgerzentrum in Bülten zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, Graffiti an mehrere Gebäude der örtlichen Kommune gesprüht und laut Polizei einen Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe verursacht.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilsede zu melden unter (05172) 370750.

red