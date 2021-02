Vöhrum: Mann fährt mit Anhänger ohne Fahrerlaubnis

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag um 8.45 Uhr in der Pelikanstraße in Vöhrum in eine Verkehrskontrolle geraten. Hier stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass die Kombination aus PKW und Anhänger, mit der der Mann unterwegs war, ein Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen hatte.

Die Polizei untersagt die Weiterfahrt

Hierfür konnte der Fahrer jedoch keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

