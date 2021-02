Hund Felix aus dem Peiner Tierheim sucht ein Zuhause

Der Mischlingshund Felix wurde im Mai 2014 geboren. Er ist kastriert. Felix wurde von seinen Besitzern im Tierheim abgegeben, weil er sich in vielen Situationen sehr unsicher verhalten habe.

Felix liebt Frauen

Er ist im Tierheim aufgewachsen und hat nur das letzte Jahr in häuslicher Umgebung gelebt. In seinem Leben hat er noch nicht viel kennengelernt und hat vor allem vor Unbekannten, aber auch vor Kindern Angst. Er sollte an hundeerfahrende Menschen abgegeben werden, die es schaffen, ihm die Angst zu nehmen, damit er ein glückliches Leben führen kann. Laut Tierheimmitarbeitern liebt Felix Frauen und neigt dazu, diese auch vor Männern zu beschützen.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red