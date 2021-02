Polizei beendet eine Corona-Party in Vechelde

Nach Hinweis aus der Bevölkerung, so der Polizeibericht, konnte die Polizei in Vechelde, Osterfeld, in den Abendstunden am Freitag, 5. Februar, eine mit elf Personen stattfindende Corona-Party feststellen und im weiteren Verlauf beenden.

Musik war draußen zu hören

Beim Eintreffen der Beamten habe bereits Musik aus dem Inneren vernommen werden können. Die Polizei ermittele derzeit den Anlass für die Corona-Party und werde in jedem Einzelfall prüfen, ob Verfahren gegen Teilnehmer eingeleitet werden.

red