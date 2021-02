Mann fährt in Peine ohne Führerschein

Peine. In der Verkehrskontrolle gab der Fahrer zudem an, vor kurzem berauschende Mittel zu sich genommen zu haben.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Dienstag um 18.45 Uhr ohne Führerschein in der Duttenstedter Straße in Peine gefahren und in eine Verkehrskontrolle geraten.

Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein

Zudem gab der Mann laut Polizei an, vor kurzem berauschende Mittel zu sich genommen zu haben. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Zudem leitete sie ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln ein.

red