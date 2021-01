Ende der Tiefbauarbeiten in „Broistedt Süd“ erst im Juni 2022

Im Baugebiet „Broistedt Süd“ ist schon viel fertig, dennoch kehrt nicht gerade Ruhe ein. Die dort bauenden Bürger und Bürgerinnen müssen schon länger damit leben, dass die Straßen vor ihrer Haustür nur aus Sand, Schlamm und einigen Löchern bestehen. Bernd Hauck, für die Grünen im Lengeder Gemeinderat, ein unmöglicher Zustand.

Der Lokalpolitiker, der auch im Broistedter Ortsrat ist, glaubt, dass die Gemeinde die endgültige Fertigstellung der Straßen in dem Baugebiet verzögert, weil sie das dafür eingeplante Geld aktuell an anderer Stelle ausgeben muss. Es gebe keinen Grund, den Straßenendausbau nicht zu beginnen, denn die meisten Häuser in dem Broistedter Baugebiet seien längst fertig.

"Bautätigkeiten gegenwärtig noch nicht abgeschlossen"

Auf erneute Nachfrage unserer Zeitung widerspricht dem Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke von der Lengeder Gemeindeverwaltung, er betont: “In dem Baugebiet Broistedt Süd sind auf mehreren privaten Einfamilienhaus-Grundstücken und den Mehrfamilienhaus-Grundstücken die Bautätigkeiten gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Auf einigen privaten Baugrundstücken sind die Arbeiten an den Garagen, Carport, Terassenbefestigungen usw. noch nicht fertiggestellt. Die Mehrzahl der Mehrfamilienhaus-Grundstücke befindet sich noch im Rohbau.”

Parken auf dem Grünen. Vor dem „Convivo Park“ in Broistedt stehen die Autos auf einer Gitterstruktur, die mit Erde gefüllt und mit Rasen bepflanzt wurde. So kann das Wasser versickern. Foto: Arne Grohmann

Warum eine noch nicht fertige Terrasse davon abhalten soll, die Straße fertig zu machen, auch um die eigenen Ein- und Ausfahrt vom Grundstück endlich in der Höhe daran anzubinden, können einige in dem Baugebiet nicht verstehen. Cord-Heinrich Helmke erklärt, dass die Gemeinde Rücksicht auf die Anwohner nimmt, denn: “Bei einem eventuellen Beginn des Straßenendausbaus wären diese Grundstücke für mehrere Tage/Wochen nicht mit Fahrzeugen/Baumaschinen/Lieferfahrzeugen erreichbar. Diese zeitlichen Einschränkungen sind für die betroffenen Grundstückseigentümer aktuell nicht zumutbar.”

Tiefbauarbeiten ab Oktober, keine festen Zusagen

Und wann geht es nun los mit dem Straßenendausbau. “Die Gemeinde geht aktuell davon aus, dass die privaten Baumaßnahmen bis Herbst 21 abgeschlossen werden. Anschließend ist der Beginn der Tiefbauarbeiten für Oktober 21 vorgesehen, die Fertigstellung ist, abhängig vom Winter 21/22, für Juni 2022 geplant”, sagt Cord-Heinrich Helmke. Und er ergänzt: “In den Grundstückskaufverträgen wurden die Käufer darüber informiert, dass ein konkreter Beginn des Straßenendausbaues nicht zugesagt wird.”

Erst Ende dieses Jahres will die Gemeinde Lengede im Baugebiet „Broistedt Süd“ mit dem Straßenendausbau beginnen. Foto: Arne Grohmann

Zum Vorwurf, dass die Gemeinde das Geld für den Straßenendausbau in “Broistedt Süd” an anderer Stelle ausgeben muss, sagt der Fachbereichsleiter: “Im Haushalt sind die in diesem Jahr anfallenden Kosten für den Straßenendausbau eingeplant und die Restfinanzierung für 2022 gesichert. Herr Dr. Hauck hat den Haushalt 2021 abgelehnt.”

Wie grün sollte es in der Gemeinde Lengede sein?

Letzteres stimmt. Bernd Hauck stimmte im Gemeinderat (vergeblich) gegen den neuen Haushalt. Ein Kritikpunkt war und ist bei ihm stets quasi die ökologische Einstellung der Gemeindeverwaltung, die ist dem Grünen nicht grün genug.

Wenn man sich die diversen Neubaugebiet der Gemeinde Lengede der vergangenen Jahre anschaut, sind diese auch nicht gerade Aushängeschilder für eine moderne Anmutung und Gestaltung mit Schwerpunkten auf viel Grünbepflanzungen.

Bernd Hauck stört unter anderem auch in “Broistedt Süd” die Versiegelung von größeren Flächen, zum Beispiel auf den Parkplätzen vor den Reihen- und Mehrfamilienhäusern in dem neuen Baugebiet. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Beispielsweise am neuen Wohnheim “Convivo Park”, hinter dem Broistedter Einkaufszentrum, sei zu sehen, dass es auch grüne Parkplätze geben könne. An dem Heim gebe eine eingelassene Gitterstruktur aus recyceltem Material, das mit Erde aufgefüllt und mit Rasen bepflanzt werde.

Gemeinde verweist (wieder) auf den Landkreis

Auf die Fragen, was die Gemeinde Lengede von dieser Bebauung bei Convivo halt, ob das nicht eine Idee für die Baugebiete der Gemeinde sei und wohin die Reise generell beim Thema Grün in der Gemeinde Lengede geht, geht Cord-Heinrich Helmke nicht ein. Er antwortete: “Die Frage zur Versiegelungen von Parkplätzen regelt die NBauO (Niedersächsische Bauordnung), dazu kann Ihnen sicherlich die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Peine weitere Informationen liefern.”

Bernd Hauck fragt abschließend und schlägt vor: “Wie kann man den Anwohnern helfen? Kann man nicht wenigstens in einem Teil des Baugebietes die Straßen etwas mehr befestigen?” Immerhin stehe den Bürgern und Bürgerinnen Ende des Jahres dann der dritte Winter ohne einen Straßenendausbau bevor.