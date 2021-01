Daniela Trilling ist erste Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung in Peine.

Peine. Die Lebenshilfe Peine-Burgdorf am Wallplatz 1 in Peine ist zu erreichen. Daniela Trilling berät Menschen mit Behinderung, Angehörige und Betreuer.

Beratungsstelle der Lebenshilfe in Peine weiter erreichbar

„Das Beratungsangebot ist leicht zugänglich, kostenlos, vertraulich und individuell.“ Das betont die Lebenshilfe Peine-Burgdorf in einer Mitteilung.

Ziel der Beratung sei es, passgenaue Hilfen für ein selbstbestimmteres Leben und größtmögliche Teilhabe zu finden. „Unsere Klienten und Klientinnen lassen sich häufig zu den Themen Arbeit, Wohnen oder zu generellen Fragen ihrer Leistungsansprüche beraten. Manche benötigen auch ein paar Tipps zur Freizeitgestaltung, gerade wenn sie neu in der Gegend sind“ berichtet Daniela Trilling, die seit September die Beratungsstelle der Lebenshilfe leitet.

Persönlicher Termin coronabedingt nur nach Absprache möglich

„Ich unterstütze Sie gern zum Beispiel zu folgenden Fragen: Welche Rechte habe ich? Wie und wo kann ich einen Antrag stellen? Welche Leistungen stehen mir zu? Wo kann ich wohnen? Wo kann ich arbeiten? Was kann ich in meiner Freizeit machen?“, so Trilling weiter.

Die Beratungsstelle ist aktuell, auch in Zeiten von Corona, telefonisch unter (05171) 29 79 166 oder (0170) 56 03 006 oder per E-Mail an beratungsstelle.peine@lhpb.de zu den gewohnten Öffnungszeiten, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 11 bis 14 Uhr, erreichbar. Auf dem Anrufbeantworter könne eine Nachricht mit Rückrufbitte hinterlassen werden.

In zwingend notwendigen Beratungssituationen und nach vorheriger Absprache sowie unter Beachtung der notwendigen Abstands- und Hygienevorgaben sei es auch möglich, einen persönlichen Termin in der Beratungsstelle zu vereinbaren.

red