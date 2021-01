Polizei stoppt Drogenfahrten in Vechelde und Peine

Die Polizei berichtet am Samstag von zwei "Drogenfahrten", die es am Freitag im Landkreis Peine gab.

Gegen 15.50 Uhr war in Vechelde in der Spiegelbergallee ein 16-jähriger aus Vechelde mit seinem E-Scooter unterwegs, "obwohl er unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels stand", so die Polizei. Bei der Verkehrskontrolle sei er getestet worden. Das Ergebnis: positiv bei THC und Amphetaminen. "Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-verfahren eingeleitet", berichtet die Polizei.

Gegen 19.40 Uhr stoppte die Polizei dann am Freitag einen 28-Jährigen aus Peine in Höhe des Altenwohnheimes in der Feldstraße. Auch er sei positiv auf THC getestet worden. Er war mit seinem 3er-BMW unterwegs. "Auch er wird sich zu einem eingeleiteten Verfahren verantworten müssen", so die Polizei.

THC ist Tetrahydrocannabinol, eine psychoaktive Substanz, die zu den Cannabinoiden gehört. arg