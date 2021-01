Grundschüler aus Peine trotzen Corona und sammeln Schritte

Stefan Honrath, Botschafter von United Kids Foundations und Leiter der Direktion Peine der Volksbank BraWo, überreichte bei der ersten Auflage von "step BraWo" am 5. Dezember 2019 den step-Pokal für den Direktionssieg in Peine an die Grundschule in der Südstadt.

Die Volksbank teilt einen Zwischenstand des Schritte-Wettbewerb "step BraWo" mit, der im Rahmen des Kindernetzwerks United Kids Foundations zurzeit in unserer Region stattfindet. Noch bis zum 24. Februar können mehr als 1600 Grundschüler in Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg fleißig Schritte sammeln und so der Corona-Pandemie trotzen.

Zurzeit führe in Braunschweig die Klasse 4S von der Grundschule Schunteraue, in Gifhorn die Klasse 3a von der Grundschule Isenbüttel, in Peine die Klasse 4c von der Hainwaldschule Vöhrum, in Salzgitter die Klasse 3W von der Grundschule am Ziesberg und in Wolfsburg die Klasse 3n von der Grundschule Käferschule, teilt die Bank mit.

Der Hintergrund: Bereits vor der Corona-Pandemie erreichten nur knapp ein Drittel der Sieben- bis Zehnjährigen in Deutschland die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von täglich 60-minütiger moderater bis intensiver körperlicher Aktivität. Die Folgen sind unter anderem Haltungsschäden und Herz-Kreislauf-Schwäche, aber auch Konzentrationsmangel und Probleme beim Stressabbau. Deswegen möchte die Stiftung der Volksbank zu mehr Bewegung mit ihrem Wettbewerb motivieren.

Mehr als 240 Millionen Schritte bisher

Die mehr als 1600 Grundschülerinnen und Grundschüler aus 86 Klassen von 32 Schulen im Geschäftsgebiet der Volksbank BraWo (Braunschweig, Wolfsburg, Gifhorn, Peine und Salzgitter) hätten seit dem Start des Wettbewerbs am 9. Dezember 2020 bereits 242.716.741 Schritte bis zum 20. Januar 2021 zurückgelegt, so die Volksbank.

"step BraWo" läuft noch bis zum 24. Februar

Bis zum 24. Februar haben die teilnehmenden Klassen noch Zeit, so viele Schritte wie möglich zurückzulegen. Damit diese gemessen werden können, haben die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der vorab Fitnessarmbänder erhalten. Diese speichern die zurückgelegten Schritte und die Kinder können sie über die Internetseite www.step-brawo.de selbstständig auslesen.

Dort werden die gesammelten Schritte anonymisiert auf einem virtuellen „Klassenschrittkonto“ zusammengetragen. Im Rahmen des Schritte-Wettbewerbs treten sie im Klassenverbund gegen andere Klassen der BraWo-Region sowie gegen die Klassen des bundesweiten step-Projektes an. Bundesweit nehmen insgesamt 4987 Schülerinnen und Schüler in 260 Klassen von 85 Grundschulen teil.

Aus dem Landkreis Peine nimmt auch noch die Grundschule in der Südstadt Peine an dem Wettbewerb teil.

Das ist "step/step BraWo"

Der Bewegungs-Wettbewerb step wurde im Auftrag der Cleven-Stiftung vom Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse (Deutsche Sporthochschule Köln) gemeinsam mit der planero GmbH (Projektumsetzer der Cleven-Stiftung) und der Denkfabrik fischimwasser GmbH entwickelt. 2019 wurde step im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, in die Region Braunschweig-Wolfsburg geholt und als zusätzlichen regionalen Wettbewerb innerhalb des bundesweiten step-Projektes installiert. Internet: www.step-brawo.de