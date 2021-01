Land gibt Schulen im Kreis Peine 323.000 Euro für Corona-Schutz

Für die Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft im Landkreis Peine stellt das Land Fördermittel von exakt 323.131 Euro für den Kauf von Corona-Schutzausrüstung bereit: Das berichtet der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett. Die Mittel seien Teil des 20-Millionen-Euro-Pakets des Kultusministeriums, mit dessen Hilfe in den niedersächsischen Schulen die größtmöglichen Sicherheitsstandards zur Vermeidung weiterer Corona-Infektionen erreicht werden sollen.

Bis zum 30. Juni können die Schulträger – also der Landkreis, die Stadt Peine und die Landgemeinden -- die Landesfördergelder beantragen. Auch eine rückwirkende Beantragung für angeschaffte Schutzausrüstung ist rückwirkend bis zum Stichtag 17. November möglich. Die Fördermittel des Kultusministeriums sind abhängig von den Schülerzahlen in den jeweiligen Landkreisen, Städten und Gemeinden: Für jeden Schüler steht die gleiche Fördersumme zur Verfügung.

Plett: Sicherheitsausrüstung ist längst überfällig

Christoph Plett äußert sich erfreut, mahnt aber auch die zügige Bereitstellung der Gelder an: „Unsere Schulen stehen vor der großen Herausforderung, den Schülern den bestmöglichen Unterricht anzubieten, sie teilweise auch in Präsenz beziehungsweise im Wechselmodell auf anstehende Prüfungen vorzubereiten und gleichzeitig das Risiko einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren.“ Die Schulträger endlich mit ausreichend Budget zum Kauf von Sicherheitsausrüstung auszustatten, sei „absolut richtig und wichtig, aber auch längst überfällig“. Plett: „Ich erwarte von Landkreis, Stadt und Gemeinden eine kurzfristige Abstimmung mit den Schulen zum schnellstmöglichen Beantragen der Mittel. Gleichzeitig nehme ich das Kultusministerium bei der versprochenen bürokratiearmen Umsetzung inklusive Sofortüberweisungen eines Teils der Mittel beim Wort.“ Wenn die Schüler und Lehrer zum Teil wieder in der Schule seien, hätten sie Anspruch darauf, dass dort für „größtmögliche Sicherheit“ gesorgt sei.

Für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Peine stehen 215.733 Euro Fördergelder zur Verfügung, davon 192.310 Euro für Allgemeinbildende Schulen und 23.423 Euro für Berufsbildende Schulen. Die weitere Aufteilung: 8288 Euro für Schulen in der Gemeinde Edemissen; 5765 Euro für Schulen in der Gemeinde Hohenhameln; 10.873 Euro für Schulen in der Gemeinde Lengede; 46.262 Euro für Schulen in der Stadt Peine; 13.499 Euro für Schulen in der Gemeinde Vechelde; 7632 Euro für Schulen in der Gemeinde Wendeburg; 15.079 Euro für Schulen in der Gemeinde Ilsede. Das Förderpaket des Kultusministeriums sieht auch für Schulen in freier Trägerschaft Förderungen in vergleichbarer Höhe pro Schüler vor.

Für jeden Schüler gibt das Land rund 20 Euro

Pro Schüler stehen mit den 20 Millionen Euro des Landes rund 20 Euro für zusätzliche sächliche Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Damit können die Schulträger sowohl Ersatz-Masken für Schüler, die ihre Mund-Nasen-Bedeckungen vergessen haben, als auch FFP2-Masken für Lehrkräfte und weitere Schulbeschäftigte kaufen. Aber auch Visiere als Spuckschutz, Einmalhandschuhe, Einmal-Schutzkleidung, Schutzbrillen, Desinfektionsspender sowie Desinfektionsmittel und mobile Händewaschstationen stehen ebenso im Förderkatalog des Kultusministeriums wie Spuckschutz aus Sicherheitsglas, Absperrbänder oder Hinweisschilder zu Hygiene-Regeln. Darüber hinaus wird in Einzelfällen die Anschaffung oder Anmietung von mobilen Luftfiltergeräten zum vorübergehenden Einsatz in Unterrichtsräumen gefördert, soweit die Räume nur eingeschränkt über die Fenster gelüftet werden können.

Weitere Informationen und Materialien wie die Förderrichtlinie sächliche Schutzausstattung an Schulen, das Antragsformular oder eine Übersicht zu Förderhöchstbeträgen der kommunalen und freien Schulträger sind unter www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr zu finden.