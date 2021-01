Vom Konzentrationslager ins Ausländerkrankenhaus Vechelade

Eine Leidenszeit hat der Italiener Alberto Berti hinter sich, der Ende des Zweiten Weltkriegs in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet und später aufgrund seiner Erkrankung in das Ausländerkrankenhaus in Vechelade gekommen ist. Karl-Gustav Kukoschke, Ortsheimatpfleger in Vechelade, berichtet von seinen Recherchen über Berti:

„Der ehemalige italienische Reserveoffizier Alberto Berti kam 1921 in Pirano im heute slowenischen Teil Istriens zur Welt. 1943 schloss er sich dort und in Triest Partisanen an. Die Verhaftung führte ihn ins Konzentrationslager (KZ) Buchenwald. Am 19. Februar 1945 kam Berti als Zwangsarbeiter in die Außenstelle Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt. Dort erlebte er am 11. April 1945 die Befreiung durch die achte US-amerikanische Panzerdivision. 1989 erschien in Mailand sein Buch 'Viaggio nel pianeta nazista (Reise auf den Planeten der Nazis): Trieste – Buchenwald – Langenstein'.

Deutsche Zivilisten mussten die Leichen stapeln

Auf einem ausgerissenen Stück Zementsack dokumentierte Berti die Sterbedaten seiner Landsleute im KZ. Bestürzt sowie sprachlos vor Grauen und Entsetzen hätten die US-Soldaten die vielen Leichen betrachtet, die an der Küchenbaracke lagen. Deutsche Zivilisten hätten das Lager reinigen und die Leichen stapeln müssen, beaufsichtigt von der Siegerarmee.

Dieses Foto zeigt Alberto Berti im April 1991. Foto: Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge Foto: Archiv

Über das US-Lazarett Halberstadt gelangte der erkrankte Berti nach Vechelade ins Ausländerkrankenhaus: Es hieß auch Hospital for Displaced Persons (DP) und lag an der Straße nach Wedtlenstedt am heutigen Osterfeuerplatz. DP nannte man Menschen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg außerhalb des Heimatstaats aufhielten und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich woanders neu ansiedeln konnten. Viele Erkrankte litten und starben an Tuberkulose. Gedenksteine auf dem Friedhof Vechelade erinnern an sie.

Berti schließt Freundchaft mit einem 17-jährigen "Edelweißpiraten"

Die medizinische und pflegerische Behandlung hier beschrieb Berti als gut. Wegen seiner Sprachkenntnisse war er im Krankenhaus als Übersetzer bei 80 italienischen ehemaligen Militärinternierten gefragt. Insgesamt 500 Patienten bedeuteten jedoch Enge. Gespräche über die lange Krankheitsdauer wechselten ab mit Befürchtungen, wie es in Italien persönlich und beruflich weitergehen könnte.

Warum ein Altersheim nicht immer ein Seniorenheim ist

Berti schloss Freundschaft mit einem 17-jährigen deutschen Kranken namens Eric. Der kam aus dem Jugend-KZ Moringen. Bei Köln hatte er vorher zu den ,Edelweißpiraten' gehört: So hießen lockere Gruppen deutscher Jugendlicher mit unangepasstem, teilweise oppositionellem Verhalten -- man nannte sie auch ,Navajos'. Berti erfuhr so von deutschen Systemgegnern während der Nazizeit. Chefarzt Dr. Martin und Lungenfacharzt Dr. Ludwig unterstützten Eric. Im Herbst 1945 kehrte Berti nach Italien zurück. 1946 teilte ihm Erics Mutter dessen Tod mit.

Berti wird Manager und Wirtschaftsexperte für die industrielle Entwicklung

Nach dem Krieg gründete Berti das Institut für Geschichte der Befreiungsbewegung Friaul mit. Er arbeitete auch als Manager und Wirtschaftsexperte für die industrielle Entwicklung Norditaliens. Viele Artikel in Fachzeitschriften stammten aus seiner Feder. In seiner späteren Heimat San Donato bei Mailand war Berti unter dem Spitznamen ,Tino' bis zu seinem Tod 1999 weiter politisch und kulturell aktiv.

Übers Reichsarbeitsdienstlager wächst Gras – nun brennt dort das Osterfeuer

Das Schicksal des 1945 im Ausländerkrankenhaus gestorbenen Polen Henryk Majorek stellte der Vechelader Ortsheimatpfleger Bernhard Wolters in der Braunschweiger Zeitung/Peiner Nachrichten bereits 2012 vor. Mit ,Tino' Berti ist nun ein weiterer Mensch und Zeitzeuge aufgetaucht."