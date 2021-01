Brian Behrens kehrt dem SV Lengede den Rücken zu

Nach nur einer halben Saison ist schon wieder Schluss: Brian Bruno Behrens wird den SV Lengede verlassen und zu seinem früheren Klub SV Bavenstedt zurückkehren. Damit bricht dem Peiner Fußball-Landesligisten der aktuell in Topform auflaufende Stürmer weg. Die Verantwortlichen verfallen dennoch nicht in Panik: Dafür sei der Kader deutlich zu breit und zu qualitativ aufgestellt.

Der Start in das Kapitel Behrens verlief nicht wie gewünscht. Mit Trainingsrückstand und fehlender Form kam er im vergangenen Sommer, als einer der Hoffnungsträger, nach Lengede. Im Bezirkspokal platzte dann der Knoten. In sechs Gruppenspielen erzielte er überragende zehn Treffer und legte noch weitere auf. Er war zumeist einer der Siegesgaranten. Auch in den drei Landesligaspielen knipste der bullige Stürmer drei Mal und wuchs immer mehr in seine Leaderrolle hinein. „An ihm hat mir besonders seine Ausstrahlung auf dem Feld gefallen. Das haben nicht sehr viele Spieler und als Trainer hat man gerne so einen Jungen in seinen Reihen“, sagt Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. Dann kam der unerwartete Wechsel, den keiner so richtig hat kommen sehen. „Ich hatte das Gefühl, dass er sich mittlerweile gut eingelebt und eingefunden hat. In dieser Zeit eine solche Nachricht zu bekommen, schockt einen schon.“

Lengeder vertrauen auf ihren Kader

Das SVL-Trainerduo Kleinschmidt und Olzem sieht keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. Mit Justin Folchmann habe der Landesliga-Zweite eine mehr als gute Alternative für den Sturm. „Er hat sich mit Brian sehr gut ergänzt. Das hat einfach von den Spielertypen gepasst“, gibt Kleinschmidt zu. Eine Alternative als echte Neun wäre der Routinier Alexander Künne, der schon an die 100 Spiele auf Landesligaebene absolviert hat. Er würde die optimale Ergänzung zu Folchmann in der Doppelspitze abgeben. Zudem hat Künne in dieser Spielzeit schon seine Qualität unter Beweis gestellt. Im Bezirkspokalspiel gegen den direkten Peiner Konkurrenten aus Woltwiesche traf er mit einer sehenswerten Direktabnahme.

Kleinschmidt sieht SVL-Nachwuchs in der Offensive

Neben dem routinierten Künne gibt es für den SV Lengede, der den Aufstieg in die Oberliga verbuchen will, auch die Möglichkeit auf die jungen Offensivkräfte zu setzen. Dort bieten sich mit Yusupha Jammeh und Noah Selter exzellente Spieler an. „Den beiden traue ich in Zukunft auch eine große Rolle bei uns zu. Das sind sehr starke Nachwuchsspieler, die über eine sehr gute Technik und viel Tempo verfügen“, ist sich Kleinschmidt sicher. Vermissen werde der SVL Behrens auf alle Fälle, einen Grund in Panik zu verfallen sei dies allerdings nicht. Positionell hat sich das höchst spielende Peiner Team auch schon verstärkt: Mit Felix Karger ist ein neuer Linksverteidiger von der Reservemannschaft der Braunschweiger Eintracht bei den Lengedern angekommen. „An ihm waren wir schon lange dran, doch irgendwas hat immer nicht geklappt. Nun haben wir ihn endlich holen können und sind froh, dass er unseren Kader verstärken wird“, sagt der SVL-Coach.