Bilderbuch-Rübenkampagne: 216.000 Tonnen Zucker aus Clauen

Auf einem Acker bei Vechelde-Sierße werden Zuckerrüben auf einen Transport verladen (Bild). Im Nordzucker-Werk in Clauen, der einzigen Zuckerfabrik im Kreis Peine, wird am Montag die Rübenkampagne abgeschlossen.

An diesem Samstag werden die letzten mit Rüben beladenen Lastwagen aufs Gelände rollen, und am Montagmorgen werden die letzten der insgesamt 1,3 Millionen Tonnen Zuckerrüben im Nordzucker-Werk in Clauen (Gemeinde Hohenhameln) gewaschen, geschnitten und verarbeitet sein. Nach vier Monaten endet in der einzigen Zuckerfabrik im Peiner Land eine Rüben-Kampagne, der Werkleiter Andreas Affeldt das Prädikat „sehr erfolgreich“ gibt.

Als „Bilderbuch-Kampagne“ beschreibt der Werkleiter die Ergebnisse. Das Wetter habe der rund 150 Mitarbeiter zählenden Belegschaft in Clauen in die Karten gespielt. Es gab demnach keine Frostperioden, die Rüben kamen trocken ins Werk.

„Die Temperaturen waren uns gewogen. Die Rüben hatten eine gute Qualität, waren zu keinem Zeitpunkt eingefroren und gut zu verarbeiten“, bilanziert Affeldt. „Ganz so, wie man es sich wünscht.“

Werk in Clauen vier Monate unter Vollast

In Zahlen: Der Zuckerertrag, bezogen auf das Werk Clauen, lag je Tonne bei 18,2 Prozent. Aus den 1,3 Millionen Tonnen Rüben produzierte das Werk 216.000 Tonnen Zucker. Dafür ist die Fabrik seit Mitte September täglich unter Vollast gefahren worden. Das bedeutet: Binnen 24 Stunden wurde aus 10.500 Tonnen der Feldfrucht Zucker gewonnen, die Fabrik kam damit nah an ihre Belastungsgrenze.

Zwischengelagert wurde der Zucker in einem 80.000 Tonnen fassenden Silo auf dem Werksgelände, von wo aus im Verlauf der Kampagne der Weitertransport zu Abnehmern unter anderem in der Süßwarenindustrie erfolgte.

Der Leiter des Nordzucker-Werks in Clauen, Andreas Affeldt, bilanziert eine „sehr erfolgreiche“ Kampagne. Foto: Jörg Kleinert

Nur einmal stockte in Clauen in den vergangenen vier Monaten die Produktion. Schuld war eine defekte elektronische Turbinensteuerung. Die Folge: Es gab für einige Stunden keinen Strom, das Werk stand kurzzeitig still. „Wir mussten alles herunterfahren und dann wieder anfahren“, sagt Affeldt. Es blieb die einzige Störung, weitere kleine Reparaturen in der Fabrik seien laut Werkleiter während des Betriebs erledigt worden.

60.000 Euro in Corona-Schutz investiert

Herausfordernd sei das Thema Corona gewesen. Bereits im Frühjahr stand das Hygienekonzept des Nordzucker-Konzerns, berichtet Affeldt. 60.000 Euro investierte das Werk in Schutzvorkehrungen wie Luftentkeimer oder Plexiglasscheiben. „Wir haben Schichtbetriebe voneinander getrennt, damit es nicht zu Begenungen kam“, so Affeldt. Auch die Kantinenzeiten wurden entzerrt. Und zudem galt und gilt auf dem gesamten Werksgelände die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Besprechungen und Schichtübergaben fanden telefonisch oder online statt.

„Wir hatten keinen aktiven Corona-Fall“, sagt Affeldt. Bei Verdachtsfällen seien Mitarbeiter vorsorglich zu Hause geblieben.

Wie geht es in der Zuckerfabrik in Clauen nach dem Ende der Kampagne weiter? „Wir lassen die Fabrik noch drei Tage leerlaufen“, sagt Affeldt. Anschließend werden sämtliche Turbinen, Maschinen und Geräte gereinigt. Dann stehen für die Belegschaft Urlaub und freie Tage an. „Am übernächsten Wochenende wollen wir alle zu Hause sein“, so der Werkleiter.

Und im Februar geht es schon wieder weiter. Nach der Kampagne ist vor der Kampagne. Das Werk wird auf Vordermann gebracht. „Großinvestitionen stehen 2021 aber nicht an“, sagt Affeldt. „Bestenfalls Kleinigkeiten wie der Austausch einer Schneidemaschine.“