IGS Lengede: Infoveranstaltung zur Oberstufe erstmals nur digital

Seit einigen Jahren ist an der IGS Lengede auch das Abitur möglich. Wie, unter welchen Umständen und weitere Informationen bietet die Schule jedes Jahr an. Wegen Corona gibt es diesmal aber erstmals keine Veranstaltung vor Ort. Die IGS Lengede teilte am Freitag mit, dass die jährliche Informationsveranstaltung für die gymnasiale Oberstufe "pandemiebedingt" in diesem Jahr erstmals nur digital angeboten wird.

Und zwar am Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr, für Schüler und deren Eltern der Jahrgänge 10 an Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen und Oberschulen. Das Angebot ist ein Online-Webinar, der Zugang erfolgt über die Homepage der IGS Lengede (www.igs-lengede.de).

red