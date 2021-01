Bürger müssen Weihnachtsbäume im Kreis Peine selbst entsorgen

Was einst nett gedacht war, wird jetzt zu einem Nadel-Bumerang. Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) des Landkreises Peine hatten vor vielen Jahren bereits entschieden, das Einsammeln der Weihnachtsbäume den Vereinen und Freiwilligen Feuerwehren zu überlassen. Die verdienen sich damit teilweise etwas dazu. Aber wegen der Corona-Lage holen die Feuerwehren im Kreis Peine in diesem Jahr fast nirgendwo Weihnachtsbäume ab.

„Wir haben Ende November eine interne Abfrage gemacht“, erzählt Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst auf Nachfrage unserer Zeitung. Danach sei klar gewesen: Ein Abholen der Bäume ist in diesem Jahr einfach nicht drin. Eventuell gebe es Einzelfallregelungen, das sei aber Sache der Feuerwehren in den Gemeinden, so der Kreisbrandmeister.

A+B bietet diverse Entsorgungsmöglichkeiten

Brigitta Saal, Sprecherin von A+B, verweist auf die bestehenden Möglichkeiten, seinen Weihnachtsbaum selbst entsorgen zu können: „Es gibt die Biotonne, die Strauchwerkabfuhr (wie Sperrmüll, mit Termin) und unsere Wertstoffhöfe in Peine, Lengede, Wedtlenstedt, Edemissen und im Abfallentsorgungszentrum in Hohenhameln.“ Nun doch, kurzfristig, die Weihnachtsbaum-Abholung von den Vereinen und Feuerwehren wieder zu übernehmen, sei aus Kapazitätsgründen für A+B nicht machbar, so Brigitta Saal weiter. Dafür müssten ganz neue Touren der Betriebsfahrzeuge angelegt werden, erklärt die Sprecherin.

Keine frischen Bäume im Kamin verbrennen

Übrigens: Die Bäume vom jüngsten Weihnachtsfest sollten nicht in den privaten Kaminöfen verbrannt werden! Dort hinein gehört nur unbehandeltes, abgelagertes und getrocknetes Holz in passender Größe. Ein frischer Tannenbaum hat sehr viel Harz, der kann das Ofenrohr zusetzen. So steigt die Gefahr für einen Schornsteinbrand stark an. Ein aktueller Weihnachtsbaum sollte im Stamm zersägt und dann erst mal als Brennholz gelagert werden, mindestens zwei Jahre.

Weihnachtsbaum muss nicht weggeschmissen werden

Immer Bürger und Bürgerinnen stellen sich übrigens um: Sie haben Plastikbäume, die, schön faltbar, jedes Jahr in der "Weihnachtskiste" auf ihren Auftritt warten. Einige nehmen nur noch Bäume mit Wurzel und pflanzen sie nach den Feiertagen geplant ein. Es gibt sogar Weihnachtsbäume, die man mieten kann.