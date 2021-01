Im Kirchenkreis Peine gibt es "Glücksmomente"

Nachdem Weihnachten in den Kirchen in Peine schon ganz im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden hatte, sah es zum Jahreswechsel in den Gotteshäusern des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises nicht viel anders aus. Die überwiegende Mehrheit der Gemeinden feierte keine Präsenzgottesdienste. Einige andere boten aber Andachten zum Altjahresabend im kleinen Kreis an.

In der St.-Georg-Kirche in Schmedenstedt hatte Pastorin Katrin Deutsch zum Abschied des zu Ende gehenden Jahres eingeladen. „Das Jahr 2020 will gehen und man hört überall: bei keinem Jahr haben wir uns darüber so gefreut. 2020 hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Aber es hat uns auch einen anderen Blick auf Dinge gegeben, die wir als selbstverständlich hingenommen haben, zum Beispiel wie wertvoll eine Umarmung ist, wie schön es ist, zu singen oder Gäste zu haben, wie gut Gemeinschaft tut, echte Gemeinschaft“, sagte die Pastorin.

"Was braucht der Mitmensch, was kann man für ihn tun?"

In ihrer Predigt nahm sie Bezug auf die Jahreslosung für 2021:„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Das Wort „barmherzig“ gehöre nicht unbedingt zum alltäglichen Sprachgebrauch, sage aber viel aus. „Es bedeutet nicht, dass man immer nett zu allen sein muss. Es heißt vielmehr, dass man Not erkennen und handeln soll. Gott hat uns Fähigkeiten gegeben und die müssen wir uns bewusst machen. Keiner von uns kann alleine die Welt retten, aber man kann schauen, was der andere braucht und sich fragen, was man für ihn tun kann. Wann, wenn nicht jetzt?“, bekräftigte Pastorin Deutsch.

Neben den wenigen Präsenzgottesdiensten gab es aber auch wieder viele Alternativen für Menschen, die lieber zu Hause bleiben wollten. So hatte der Kirchenkreisjugenddienst einen digitalen Gottesdienst organisiert, an dem 30 Jugendliche und junge Erwachsene teilnahmen. Thema war „Glücksmomente“. „Wir haben interaktiv Fürbitte gehalten und über die Bedeutung des Wortes „Glück“ nachgedacht. Damit verbindet ja jeder etwas anderes. Außerdem gab es für alle noch eine Bastelanleitung für einen persönlichen Glücksmomente-Kalender“, berichtet Jugend-Diakonin Caroline Gärtner.

Auch analoge Angebote wie Andachten zum Mitnehmen an den Kirchentüren, Einladungen zu Neujahrsspaziergängen mit dem individuellen Besuch verschiedener Stationen und Anrufandachten gab es zum Jahreswechsel.

Hier gibt es Tipps für die nachweihnachtliche Zeit

Wer noch Anregungen sucht, stöbert im Internet auf den Seiten www.weihnachteninpeine.de und www.advent-in-peine.de. Diese Seiten bleiben noch bis zum 10. Januar online und werden regelmäßig aktualisiert. Auch die Internetseiten der Kirchengemeinden bieten viele Ideen und Anregungen für die nachweihnachtliche Zeit.