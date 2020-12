Silvester: Polizei bittet Peiner um Beachtung der Regeln

Vor dem alten Rathaus auf Peines historischem Marktplatz wird in diesem Jahr nicht so viel Müll anfallen.

Peine. Die Polizei wird an Silvester auch im Kreis Peine verstärkt im Einsatz sein. Angekündigt wird ein Einschreiten bei Verstößen gegen Corona-Regeln.

Die Regeln zum Thema Raketen und Böllern, Feiern privat und Versammlungen in der Öffentlichkeit stehen fest und sind klar kommuniziert. Die Polizei kündigt an, auch im Kreis Peiner in diesem Jahr sehr darauf zu achten, dass sie eingehalten werden.

Wer sich nicht daran hält - und erwischt wird - bekommt eine Strafe. "Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel werden an Silvester verstärkt im Einsatz sein. Unterstützt werden sie dabei auch von Beamtinnen und Beamten der Zentralen Polizeidirektion. Im Fokus der Einsatzkräfte steht hierbei insbesondere die Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen", teilte die Polizeiinspektion am Dienstag mit.

Polizei Peine bittet Bürgerinnen und Bürger, sich zu informieren

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müsse Silvester 2020 "anders als wir es gewohnt sind" gefeiert werden. Die Polizei verweist auf die diversen Beschränkungen und Erlasse, die die Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens zum Ziel haben. Und sie bittet, sich über die aktuellen Vorschriften zu informieren und diese auch zu beachten.

"Bei Verstößen werden wir konsequent einschreiten und diese unterbinden. Halten Sie sich, bitte, an die Regeln, damit wir gemeinsam mit Ihnen das Jahr 2021 begrüßen können", so die Polizei abschließend.

arg