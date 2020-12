Hund Tom aus dem Peiner Tierheim sucht ein neues Zuhause

Tom ist ein American Staffordshire Terrier und wurde am 15. Oktober 2019 in Hamburg geboren, hat aber schon im Dezember 2019 mit seinen Wurfgeschwistern sein Zuhause verloren. Seitdem hat er im Tierheim Hamburg gelebt.

Tom hat eine Hüftdysplasie

Er muss in seinem jungen Leben noch viel kennenlernen und sollte das gerne in einer lieben Familie ohne Kinder und Katzen. Den Wesenstest hat er laut Tierheimmitarbeitern mit Bravour bestanden. Tom hat eine Hüftdysplasie, was sich jedoch in seinem Gangbild noch nicht äußert. Das Tierheim würde eine Kastration und eine Denervierung übernehmen, damit er lange schmerzfrei leben kann.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.