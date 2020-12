Polizei: Mann (25) wollte zwei Frauen in Peine töten

Die Peiner Polizei meldet ein versuchtes Tötungsdelikt an diesem Donnerstag in der Stadt Peine.

Am frühen Donnerstagabend ist es in der Stadt Peine offenbar zu einem versuchten Tötungsdelikt in zwei Fällen gekommen: Ein Mann wollte laut Polizei die Fahrerin (69) eines Behinderten-Kleinbusses sowie eine 65 Jahre alte Mitfahrerin, eine Frau mit körperlichen Beeinträchtigungen, töten. Der Täter, ein 25 Jahre alter Mann aus Peine, wurde von Polizeibeamten noch am Tatort festgenommen.

Täter schlug und trat auf die beiden Frauen massiv ein

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak soll der Täter die beiden Frauen nach Verlassen des Kleinbusses auf der Luisenstraße angegriffen und massiv geschlagen haben. Nachdem die Frauen zu Boden gestürzt seien, habe der Mann auf seine Opfer „massiv eingetreten und diese erheblich am Kopf verletzt“.

Beide Frauen erlitten demnach schwerste Kopfverletzungen und wurden unverzüglich in die Medizinische Hochschule in Hannover gebracht. Pintak: „Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.“

Die Polizei sucht dringend Zeugen

Beamte der Peiner Polizei führten noch am Abend eine umfangreiche Spurensuche durch und haben Zeugen vernommen. Zum Motiv des Täters konnte Pintak zunächst keine Angaben machen.

Dringend gesucht werden Zeugen des Vorfalls: Polizei Salzgitter: (05341) 18970.