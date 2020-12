Vechelde. Diesmal traf es Scheiben an Häusern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt, ob es einen Tatzusammenhang zu den vorherigen Schüssen gibt,.

Erneut Schüsse auf Scheiben in Vechelde

Erneut ist es zu Schüssen in Vechelde gekommen. Wie die Polizei mitteilt wurden zwischen Dienstag, 15. Dezember, 10 Uhr, und Mittwoch, 16. Dezember, 9 Uhr, Scheiben eines Hauses in der Berliner Straße in Vechelde beschossen.

Ebenfalls wurden am 3. Dezember – die Anzeige erfolgte hier jedoch später – Scheiben eines Hauses im Schreberweg in Vechelde beschossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Die Scheiben wurden beschädigt beziehungsweise zerstört. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Polizei ermittelt Waffen

Die Polizei sicherte Beweismittel und ermittelt, ob es einen möglichen Tatzusammenhang zu anderen Delikten gibt: Erst am Freitag, 11. Dezember, wurde auf der Vechelder Umgehungsstraße (Bundesstraße 1) auf zwei fahrende Autos geschossen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt hier wegen versuchten Mordes.

Bestandteil der aktuellen Ermittlungen ist insbesondere, welche Waffen und welche Art der Munition bei den Taten verwendet wurde.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie in nächster Zeit im Bereich Vechelde präsent sein wird.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.

red