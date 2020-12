Einbrecher kommen nachts und in der Urlaubszeit? Die Haustür abschließen und die Fenster-Rollläden herunterlassen erhöht die Sicherheit? Beim Thema Haus- und Wohnungseinbrüche gibt es so manche Irrtümer. Das sagt Michael Scharf. Er muss es wissen, denn Scharf ist vom Fach.

Der Hauptkommissar ist Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion (PI) Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel. „Einbrecher kommen auch am Tag“, weiß Scharf. Vor allem die sogenannten Gelegenheitseinbrecher, also jene Ganoven, die die für sie beste Gelegenheit abpassen. „Die kann sich dann bieten, wenn der Eigentümer zum Einkaufen fährt oder mit dem Hund unterwegs ist“, sagt Scharf.

Die Autobahn erleichtert die Flucht

Aktuell sinken bundesweit die Zahlen für Einbrüche in Häuser und Wohnungen – im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Eine ähnliche Tendenz registriert die PI auch für ihren Zuständigkeitsbereich. 373 Einbrüche wurden ihr im Jahr 2019 angezeigt, davon allein 209 im Landkreis Peine.

Ein Grund dafür ist die gute Verkehrsanbindung des Kreises Peine, weiß Scharf. „Die Autobahn dient als schnelle Fluchtroute.“ Aktuelle Zahlen für 2020 gibt es noch nicht, „doch die Zahlen werden weiter sinken“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak.

Manche Fälle werden nach Jahren gelöst

Der Grund: Corona! „Auch Einbrecher haben Angst vor Infektionen“, weiß Scharf. Ein anderer Grund: „Die Leute sind vermehrt zu Hause, das schreckt Einbrecher ab. Sie fürchten, erwischt zu werden“, erläutert der Präventionsexperte. Außerdem schützen Eigentümer ihre Immobilien heute immer besser, viele Lichtquellen ergänzen die Alarmanlagen. Die Bevölkerung sei zudem sensibler geworden, sie melde der Polizei verdächtige Wahrnehmungen schneller.

„Wir gehen allen Hinweisen nach und sammeln sie“, betont Anja Seemann, Leiterin der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbrüche in der PI. „Das ist wie ein Riesen-Puzzle“, sagt Scharf. „Manchmal erhält man Jahre später aus einem ganz anderen Fall das letzte fehlende Teil, kann Einbrüche Tätern zuordnen und schon hat man mehrere Fälle auf einen Schlag gelöst.“

Die Einbrecher kommen oft durch Fenster

Dennoch scheinen für Langfinger die Haus- und Wohnungseinbrüche weiter ein ertragreiches und – in vielen Fällen – leichtes Unternehmen zu sein. Denn vor allem in älteren Häusern sind Haus- und Balkontüren, der Kellerbereich, aber auch Fenster technisch und mechanisch nicht ausreichend geschützt. „Ein herkömmliches Fenster zum Beispiel hat ein Einbrecher mit einem Schraubenzieher nach 13 bis 15 Sekunden geknackt“, sagt Scharf.

In 27 Prozent der Fälle wählten Langfinger im vergangenen Jahr den Einstieg durchs Fenster, gefolgt von der Haustür (14 Prozent) und dem Kellerbereich (7 Prozent). Einsame Spitze ist indes die Terrassen- oder Balkontür (52 Prozent). „Die ist meist am wenigsten gesichert und lässt sich am leichtesten aufhebeln“, sagt Anja Seemann.

Schwachstellen erkennen und vorsorgen

Entsprechend werde die präventive Beratung der Polizei zum Einbruchschutz weiter nachgefragt. „Auch in Corona-Zeiten und besonders jetzt in den dunklen Jahreszeit“, sagt Scharf.

Im optimalen Fall kommt der Fachmann vor den Einbrechern zu den Menschen ins Haus. Er zeigt ihnen auf, wo die Schwachstellen sind, durch die Ganoven in die Wohnung gelangen. Scharf erstellt eine Analyse und ermittelt den Immobilienbesitzern vom Landeskriminalamt empfohlene Handwerksbetriebe, die die Wohnung oder das Haus technisch und mechanisch sicherer machen.

Die Beratung der Polizei

Der Beratungsservice der Polizei ist kostenlos.

Immobilienbesitzer erhalten für Maßnahmen der Einbruchsprävention Fördergelder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Berater Michael Scharf ist telefonisch erreichbar unter (05341) 18 97 109.