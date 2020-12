Der Zwischenfall ereignete sich an der Woltorfer Straße.

Peine. Es gab Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Einer der Teilnehmer wurde per Haftbefehl gesucht. Die Polizei mahnt.

Corona-Gefahr – Polizei beendet eine private Feier in Peine

Nach Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt die Polizei Peine. Nach ihren Angaben hatte ein Zeuge am Dienstag, 8. Dezember, um 3.30 Uhr die Polizei alarmiert und einen Hinweis auf eine Ruhestörung an der Woltorfer Straße gegeben. Die Streife der Polizei konnte in der Wohnung insgesamt sieben Personen aus sieben verschiedenen Haushalten feststellen, heißt es im Bericht vom Dienstagmittag.

Platzverweis war die Folge

„Aufgrund der Gesamtsituation geht die Polizei davon aus, dass in der Wohnung eine private Feier stattgefunden hatte. Die Personen hatten untereinander weder einen entsprechenden Abstand gehalten noch einen Mund-Nasen-Schutz getragen“, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Beamten hätten die Personalien geprüft und den Gästen einen Platzverweis für die Wohnung erteilt. Einer der Gäste sei per Haftbefehl gesucht worden.

Polizei will konsequent einschreiten

Pintak weiter: „Die Polizei wird konsequent bei sogenannten Corona-Partys einschreiten und in jedem Einzelfall prüfen, ob Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet werden. In dem konkreten Fall leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Wir appellieren, sich an die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen zu halten und die bestehenden Allgemeinverfügungen der zuständigen Kommunen zu beachten.“

red