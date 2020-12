Die E-Mobilität kommt – so stellen sich die Stadt und der Landkreis Peine bereits darauf ein

Die mit dem „Steckerauto“ sind längst nicht mehr die Exoten auf den Straßen. E-Mobilität ist kein fernes Zukunftsthema mehr. Wir fragten nach, wie der aktuelle Stand bei Stadt und Landkreis Peine ist, was bereits getan wurde und wohin die E-Reise gehen soll und muss.

„Der Landkreis Peine versorgt seit 2009 alle eigenen Liegenschaften mit 100 Prozent Ökostrom und hat vier PV-Anlagen im Betrieb“, teilt Landkreis-Sprecher Fabian Laaß mit. Mit Entscheidung des Kreistages vom 30.1.2014 sei die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Peine beschlossen worden. In diesem sei unter anderem die Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel der Vorbildfunktion und Klimaneutralität für den Fuhrpark des Landkreises Peine vorgesehen.

Fabian Laaß beschreibt die Entwicklung des Landkreis-Fuhrparks: „Bereits 2013 wurde begonnen, die Dienstwagenflotte für alle Mitarbeiter – soweit verfügbar – mit den ersten vollelektrischen Fahrzeugen auszustatten. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr elektrische Fahrzeuge angeschafft. Diese ersetzten vorhandene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, so dass die Dienstwagenflotte aktuell neun vollelektrische Fahrzeuge umfasst. Es ist lediglich noch ein Benzinfahrzeug für weitere Strecken vorhanden.“

Um die immer noch vorhandene Reichweitenproblematik von E-Autos im täglichen Dienstbetrieb in den Griff zu bekommen, seien zusätzlich Ladekarten für öffentliche Ladesäulen angeschafft worden.

Die vollelektrischen Fahrzeuge fänden in der Belegschaft guten Anklang. Auch das letzte Verbrennerfahrzeug werde langfristig durch ein modernes Elektrofahrzeug mit entsprechender Reichweite ausgetauscht. Gleichzeitig sei für diese neuen E-Fahrzeuge eine (nicht öffentliche) Ladeinfrastruktur aufgebaut worden.

Und auch die Chef-Fahrzeuge, also die der Verwaltungsführung, sollen noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres in ein vollelektrisches und ein Hybridfahrzeug gewandelt werden, kündigt der Landkreis-Sprecher an.

Und es müssen auch längst nicht alle nur mit dem Auto dienstlich unterwegs sein. „Um kürzere Strecken innerhalb der Stadt oder zwischen den Kreishäusern 1 und 2 abzudecken, sind zusätzlich zu den genannten Fahrzeugen vier Elektrofahrräder vorhanden“, betont Fabian Laaß für den Landkreis.

Derzeit verfügt das Rathaus der Stadt Peine neben einem Hybrid- und zwei weiteren rein elektrisch betriebenen Dienstwagen auch über ein E-Bike; hier mit Stadtsprecherin Petra Neumann. Foto: Stadt Peine

Für die Stadt Peine teilt Sprecherin Petra Neumann mit: „Die Stadt Peine hat in den vergangenen Jahren schrittweise die Stromversorgung der städtischen Liegenschaften und der Straßenbeleuchtung auf Ökostrom umgestellt. Seit dem Jahr 2017 erfolgt die Versorgung mit Strom, der zu 100 Prozent aus europäischer Wasserkraft erzeugt wird. Die Nachweise erfolgen über sogenannte Herkunftsnachweisregister mit den konkreten Anlagennamen und Standorten der jeweiligen Wasserkraftanlagen.“

Die Stadtwerke Peine als kommunales Versorgungsunternehmen hätten sich bereits vor mehr als zehn Jahren systematisch auf eine ökologische und klimaschonende Energieversorgung ausgerichtet und die Privat- und Haushaltskunden werden seit 2011 ausschließlich mit Ökostrom beliefert. „Und zwar ohne Aufpreis!“, betont die Stadt-Sprecherin.

Beim städtischen Fuhrpark werden für Neuanschaffungen Elektrofahrzeuge und alternative Antriebe geprüft. Derzeit verfüge das Rathaus neben einem Hybrid- und zwei weiteren rein elektrisch betriebenen Dienstwagen auch über ein E-Bike, so Petra Neumann weiter. „Diese Fahrzeuge werden von den Mitarbeitern/-innen für Dienstfahrten genutzt.“

Auch bei den Städtischen Betrieben werde beim Fuhrpark, wo es sinnvoll umsetzbar ist, in die mit Akku betriebene Technik eingestiegen. PKW, Kastenwagen und Kleingeräte seien hier bereits als gute elektrische Alternative verfügbar. Bei den größeren Fahrzeugen wie zum Beispiel Pritschen, Kehrmaschinen oder Radladern werde die weitere Entwicklung kontinuierlich beobachtet. „Sobald es leistungsfähige und wirtschaftlich betreibbare Fahrzeuge und Maschinen gibt, wird auch dort bei der Ersatzbeschaffung in E-Mobilität investiert“, kündigt die Sprecherin der Stadt Peine an.

Aber es geht nicht nur um den eigenen Fuhrpark. „Die Stadt Peine bietet aufgrund ihrer Struktur mit zahlreichen Einfamilienhäusern in ländlichen Ortsteilen und Pendelstrecken von begrenzter Länge sehr gute Voraussetzungen für E-Mobilität. Gerade für die Besitzer von Eigenheimen ist die Kombination von Solarstromanlagen und Elektromobilität interessant, da durch das Laden des Fahrzeugs während der Sonnenstunden der Eigenverbrauchsanteil gesteigert werden kann und die notwendige Energie zum Fahren sehr kostengünstig zur Verfügung steht“, erläutert Petra Neumann.

Wie geht es weiter mit dem großen E-Thema in der Stadt Peine? „Die Elektromobilität bzw. alternative Antriebstechniken werden in Zukunft für den klimafreundlichen Verkehr sicherlich eine Schlüsselrolle spielen – vorausgesetzt die Energie dafür kann aus erneuerbaren bzw. „sauberen“ Quellen erzeugt werden“, betont die Stadt-Sprecherin.

Die Stadt Peine habe in ihrem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025 und in ihrem Klimaschutzkonzept strategische und räumliche Entwicklungsziele definiert, die grundsätzlich klimafreundliche Mobilität unterstützten. Eine nachhaltige Weiterentwicklung des Themas Verkehr werde unter anderem auch im integrierten Verkehrsentwicklungsplan (iVEP) der Stadt Peine untersucht.

Ein wichtiger Partner für die Stadt bei Klimaschutz und Elektromobilität seien die Stadtwerke Peine. Öffentliche E-Ladestationen der Stadtwerke Peine befänden sich im Parkhaus Werderstraße und auf den Parkplätzen Kleine Schützenstraße am Rathaus. Darüber hinaus unterstützten die Stadtwerke aktiv Privat- und Gewerbekunden sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Peine mit maßgeschneiderten Lösungen beim Aufbau einer Ladeinfrastruktur.

Petra Neumann fasst zusammen: „Bis heute wurden bereits über 60 Ladepunkte im Auftrag der Stadtwerke Peine für Kunden in Stadt und Landkreis Peine installiert. Energiekunden der Stadtwerke Peine erhalten aktuell für die Installation der e-Ladetechnik einen Preisvorteil von 32 Prozent, sofern sie sich in der Stadtwerke Peine Vorteilswelt kostenlos registriert haben. Wer an den Ladepunkten der Stadtwerke tankt, fährt klima- und umweltschonend, da die Privat- und Haushaltskunden seit 2011 ausschließlich mit Ökostrom beliefert werden – ohne Aufpreis. Auch die öffentlichen Ladesäulen werden ausnahmslos mit Ökostrom betrieben.“

Außerdem hätten die Stadtwerke seit 2011 Förderprogramme zur E-Mobilität aufgelegt. So sei der Kauf von neuen Elektrofahrzeugen wie Autos, Rollern und Fahrrädern bezuschusst worden, „sofern diese bei einem Händler in Peine gekauft und die Käufer Stromkunden der Stadtwerke Peine waren“, betont die Stadtsprecherin.

Mittlerweile habe die Bundesregierung umfangreiche Förderprogramme für den Kauf von Elektrofahrzeugen aufgelegt, so dass der Fokus jetzt auf dem Ausbau der Ladetechnik liege.

Die Stadtwerke selbst seien in den vergangenen Jahren beim Thema E-Mobilität mit gutem Beispiel voran gegangen. Seit 2011 gehörten Elektrofahrzeuge und ein E-Bike zum Fuhrpark. „Die Stadtwerke haben sich darüber hinaus im Rahmen des kommunalen ‘Schaufenster Elektromobilität’ in der Metropolregion Hannover-Braunschweig beteiligt, das innovative Projekte rund um die Elektromobilität fördert. Die Stadtwerke planen das Geschäftsfeld Elektromobilität weiter auszubauen und prüfen zurzeit Standorte und Konzepte für die Errichtung von Schnellladesäulen“, kündigt die Sprecherin der Stadt Peine an.