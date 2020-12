Peiner Kinder freuen sich über die Ü-Kirche zum Mitnehmen

Die „Kirche mit Überraschung für Kinder in Peine“, kurz Ü-Kirche, im Familienzentrum Peine am Martin-Luther-Kindergarten kann bedingt durch die Corona-Pandemie nun schon seit März nicht mehr stattfinden. Um den Kindern aus der Südstadt wenigstens ein bisschen Abwechslung zu bieten, hat das Ü-Kirchen-Team eine „Ü-Kirche to go“ entwickelt. „Wir stellen in unregelmäßigen Abständen freitagnachmittags eine große Kiste vor das Familienzentrum. Darin sind Umschläge mit Bastelsets, Rezepten, Liederzetteln, kleinen Andachten und mehr, die die Kinder sich dann über die nächsten Tage ganz kontaktlos abholen können. Dazu gibt es auf der Homepage unserer Martin-Luther-Kirchengemeinde kleine Videos mit Bastelanleitungen und Geschichten“, erklärt Pastor Julian Bergau.

Kiste vor dem Familienzentrum wird im Advent schon freitags befüllt So halte man den Kontakt zu den Familien und schaffe etwas Abwechslung im Corona-Alltag. Jetzt im Advent steht die Kiste sogar jeden Freitag neu befüllt vor dem Familienzentrum. Vor dem ersten Advent gab es ein Bastelset für ein Fensterbild mit Kerze und den ersten Teil einer selbst verfassten Fortsetzungsgeschichte. „Uns macht das total viel Spaß und es ist jedes Mal eine tolle Überraschung. Wir machen jedes Wochenende mit“, freuen sich Johanna und Luisa Mull, als sie sich den Umschlag aus der Kiste holen. Auch die Eltern sind sehr angetan von der Idee, findet doch sonst sehr wenig für Kinder statt. „Wir sind heute zum ersten Mal dabei, werden uns aber auf jeden Fall für die nächsten beiden Wochenenden mit anmelden“, sagt Melanie Albinsky. 80 Kinder holen ihre Umschläge mit Überraschungen ab Zu diesem Wochenende gab es ein Bastelset für Lebkuchenmänner aus Toilettenpapierrollen und Tonpapier, ein bisschen Nikolaus-Schokolade und natürlich den zweiten Teil der Geschichte. „Es sind regelmäßig bis zu 80 Umschläge, die abgeholt werden. Das freut uns sehr“, bekräftigt der Pastor. Was in den nächsten zwei Wochen in der Kiste zu finden sein wird, darf Bergau aber noch nicht verraten – schließlich steht das „Ü“ in Ü-Kirche für Überraschung. Alle Videos zu den vergangenen Aktionen finden sich auf www.martin-luther-peine.wir-e.de