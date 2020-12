Kreismusikschule Peine dreht Film mit Musik für Senioren

Musik gegen Einsamkeit – als die Seniorenheime während des Lockdowns im Frühjahr geschlossen waren, da nahmen die Lehrerinnen und Lehrer kurzerhand ihre Instrumente und gaben vor den Seniorenheimen im Kreis Peine kleine Konzerte. Jetzt, zu Weihnachten, hat die Kreismusikschule Peine einen anderen Weg gefunden, um die Senioren zu erfreuen: Die Kreismusikschule produziert einen Film mit – vorwiegend – Weihnachtsmusik, der in den Seniorenheimen gezeigt werden kann. Ein kontaktloses Konzert sozusagen.

„Wetterbedingt können wir vor den Heimen jetzt keine Konzerte mehr geben – und in die Häuser hinein dürfen wir nicht. So ist die Idee entstanden, einen Film zu produzieren“, sagt Christiane Rosenberger, Harfen-Lehrerin an der Kreismusikschule. Sie koordinierte die Konzerte im Frühjahr und pflegt den Kontakt zu den Heimen. „In den meisten Seniorenheimen gibt es inzwischen Beamer und Leinwand“, weiß sie. „Darauf kann unser Film gezeigt werden. In die Heime kommt der Musikfilm per USB-Stick.

45 Minuten Weihnachtsmusik und persönliche Worte

Bis die Sticks verteilt werden können, ist aber noch eine Menge Arbeit. Denn allein das Aufnehmen der Musikstücke ist mit hohem Aufwand verbunden: Die Musikerinnen und Musiker müssen die Corona-Abstände einhalten. So wird der Film in Einzelteilen und Etappen aufgezeichnet, teils in einem Studio, teils privat, teils im Ratsgymnasium. Und am Ende muss alles zu einem „großen Ganzen“ zusammengefügt und aufbereitet werden. „Wir planen 45 Minuten Musik“, sagt Christiane Rosenberger, „mit Harfe, Celli, Geige Bratsche, Mandoline und Orgel. Und damit alles etwas persönlicher wird, stellen wir uns auch vor und geben unseren Zuhörern Wünsche mit auf den Weg.“ In das Filmprojekt eingebunden sind auch die Musikschülerinnen und -schüler. Es könnte also gut sein, dass eine Oma ihre Enkelin auf der Leinwand musizieren sieht.

Große Herausforderung für Musikschüler

Die Cellisten Julia Grabe Julia, Schuster, Madita Klar, Anna-Lena Götzschel, Robert Schemeit und Dominik Hecht aus der Klasse von Larissa Becker machten am Freitagabend den Anfang – auf der Bühne des Ratsgymnasiums. Große Herausforderung dabei: Erstmals an diesem Abend spielten die sechs Cellisten die Stücke zusammen. „Denn ich durfte ja immer nur mit jedem einzeln proben“, sagt die Lehrerin. Jedes Stück lässt sie daher zwei, drei Mal durchspielen, korrigiert Einsätze und Tempi, dirigiert und erinnert an besondere Stellen, an denen die Celli wie Posaunen klingen sollen. Dann werden die Mikrofone und die Abstände noch einmal genau ausgerichtet: Nicht nur der Klang, auch die Optik soll schließlich stimmen im Projekt „Musik gegen Einsamkeit – der Film“.

