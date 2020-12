Zauber der Vorweihnachtszeit erfüllt die IGS Peine

Hier ein Tuscheln, dort ein heimliches Lächeln, Aufgeregtheit und Vorfreude: Es lag etwas in der Luft im Verwaltungstrakt der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine. „Das war deutlich zu spüren. Und dieser Weihnachtsduft, der durch die IGS Peine zog, war einfach herrlich“, berichtet Lehrerin Claudia Rüer. „Denn der Mensaverein der IGS Peine verteilte sage und schreibe mehr als 1400 bunte Tüten an die Schülerinnen und Schüler und sorgte so für eine ganz wundervolle Überraschung.“

Beschwingt ins zweite Adventswochenende Für die zuckersüße Füllung der Weihnachtstütchen sorgten die Weihnachtsmarktprofis der Schaustellerfamilie Ahrend aus Schmedenstedt. Überraschte Gesichter, leuchtende Kinderaugen und Jubelrufe machten sich breit, während die fleißigen Helfer des Mensavereins die Leckereien verteilten, berichtet die Lehrerin weiter. „Der Zauber der Vorweihnachtszeit erfüllte die IGS Peine in Gänze und geleitete Schüler- und Lehrerschaft beschwingt in das zweite Adventswochenende.“ Was wäre Weihnachten ohne gebrannte Mandeln? Mit dieser Aktion, die in diesem Jahr erstmalig stattfand, verbreitete der Mensaverein nicht nur vorweihnachtliche Stimmung in der Schule, sondern half auch den Zuckerbäckern der Familie Ahrend. Die Schmedenstedter machen mit Erfindungsreichtum und Liebe zu ihrem Beruf das Beste aus der derzeitigen Situation. „Wir schaffen mit dieser Aktion ein Highlight für unsere Schülerinnen und Schüler und unterstützen die Familie Ahrend dabei, ihre Leckereien auch ohne Weihnachtsmarkt unter die Leute zu bringen. Das ist einfach toll. Und ganz ehrlich, was wäre denn Weihnachten ohne gebrannte Mandeln?“ freut sich Schulleiterin Ulla Pleye über die Weihnachtsüberraschung an ihrer Schule.