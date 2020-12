Sarah Weil-Pütsch ist das „Gesicht“ des Peiner Klinikums

Eine wichtige Personalie – und das ausgerechnet in diesen besonderen Zeiten, für das Peiner Klinikum sogar sehr besonders: Sarah Weil-Pütsch ist die neue Sprecherin des Krankenhauses – also das „Gesicht“ der Einrichtung, die sich nunmehr in kommunaler Hand befindet.

„Für mich ist es eine tolle Herausforderung , die Zukunft des Klinikums mitzugestalten, meine Arbeit und mein Know-how einzubringen“: Mit erwartungsfrohen Worten begründet Sarah Weil-Pütsch ihre Entscheidung, sich für die „Stabsstelle Unternehmenskommunikation und Marketing“ – so die offizielle Bezeichnung der Klinikumssprecherin – beworben zu haben. Eine „ ideale Besetzung “ nennt Fabian Laaß die Entscheidung für die 35-Jährige: Zuletzt hat er zusätzlich zu seiner Aufgabe als Landkreissprecher die Pressearbeit im Klinikum übernommen.

Warum „Idealbesetzung“, zeigt sich beim Blick auf die Vita von Sarah Weil-Pütsch: Nach ihrem Examen in der Kinderkrankenpflege hat sie im Sankt-Bernward-Krankenhaus in Hildesheim gearbeitet – „ich weiß, wie diese Arbeit aussieht“. Später hat Sarah Weil-Pütsch Journalistik studiert in Hannover und mit dem Bachelor abgeschlossen. Ursprünglich stammt sie aus dem Landkreis Helmstedt , seit acht Jahren wohnt sie in Stederdorf. „Patient im Peiner Klinikum bin ich aber noch nicht gewesen“, setzt Sarah Weil-Pütsch hinzu, die sich in einem Kreis von zehn Bewerbern durchgesetzt hat.

Nun allerdings wird die Sprecherin das Krankenhaus mit knapp 700 Mitarbeitern (rund 400 volle Stellen) genau kennenlernen – und das in Zeiten des Umbruchs nach der Übernahme des Hauses durch den Kreis und die Stadt Peine. Fast ist der Eindruck zu gewinnen, alles werde neu – bis auf den Namen „Klinikum Peine“, der habe sich bewährt und bleibe, betont Geschäftsführer Wolfgang Jitschin.

„Unsere interne Kommunikation muss besser werden“

Auch und vor allem personell tut sich Einiges, denn der Klinikumchef kündigt an: „Bis Mitte des nächsten Jahres werden uns alle Chefärzte verlassen haben.“ Dies geschehe aus unterschiedlichen Gründen – sei es aufgrund der Verunsicherung durch die Insolvenz, sei es aufgrund des Wunschs zur beruflichen Verbesserung, sei es wegen des Eintritts in den Ruhestand. Will heißen: „Neue Chefärzte , neue Pflegedienstleitung , neue Verwaltung “ – kündigt Jitschin unter anderem an. Vor dem Hintergrund und den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie „muss unsere interne Kommunikation wesentlich besser werden“, merkt der Geschäftsführer selbstkritisch an: „Bei allen Veränderungen wollen wir die Mitarbeiter mitnehmen.“

Doch nicht nur die innerbetriebliche Kommunikation ist Aufgabe von Sarah Weil-Pütsch, sondern auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit – soziale Medien und Klinikum-Homepage sind zwei Stichworte: „Ich werbe darum, dass sich die Menschen für unser Klinikum entscheiden“, verdeutlicht die Sprecherin. Diese Unterstützung durch die Bevölkerung ist entscheidend für das Überleben des Klinikums, denn Jitschin betont offen: Alle Krankenhäuser stünden im Wettbewerb – „deshalb müssen wir hier eine Basisversorgung auf hohem medizischen Niveau bieten“. Dies schließe – so der Klinikumchef ausdrücklich – ein professionelles Krisenmanagement ein.

Das Peiner Klinikum umfasst 275 Planbetten: Von den 25 Betten für Corona-Patienten in einer isolierten Abteilung (vierter Stock) sind derzeit 21 belegt (davon zwei Patienten mit Maskenbeatmung). Zehn Bundeswehrsoldaten helfen im Klinikum – ihr Einsatz wird bis in den Januar hinein verlängert.