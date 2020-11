Es war gut, dass es nicht voll war. So etwas hört man selten von Kaufleuten und Geschäftsinhabern. Bei Ole Siegel von der Peiner Kaufmannsgilde war das aber nach dem „Moonlight Shopping“, am Freitagabend bis 21 Uhr, der Fall.

Der Kaufmann kann das erklären. „Ich bin absolut zufrieden, wie es am Freitagabend gelaufen ist“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung am Tag danach. Es sei gut gewesen, dass sich trotz der attraktiven Rabattaktionen in der Peiner Innenstadt keine Schlagen vor den Geschäften gebildet hätten. „Alles ist im Rahmen geblieben.“ Es sei in erster Linie um eine Entzerrung des Zeitfensters für das Einkaufen in Peine gegangen. Und das sei gut gelungen.

Besonders die Kugeln in den Bäumen vor der Jakobi-Kirche kamen als Teil der aufgefrischten Weihnachtsbeleuchtung in der Peiner Innenstadt gut an. Foto: Arne Grohmann

Ole Siegel betonte auch, dass in Zeiten von Corona bewusst keine „Event“ in der Peiner Innenstadt angeboten wurde. Daher habe es keine Buden in der Fußgängerzone gegeben. Für nur einen Abend seien diese und deren Betreiber ohnehin kaum zu bekommen.

Großer Andrang bei Euling

Da die Gastrobetriebe im November-Lockdown geschlossen sind, fehlte die Möglichkeit, etwas zu essen oder zu trinken, nach Auskunft einiger Besucher am Freitagabend in Peine.

Bei Euling, hinter dem historischen Marktplatz, gab es einen Glühwein- und Imbissstand. Entsprechend sammelten sich hier viele und nahmen Essen und Trinken „To Go“ mit. Es standen aber auch einige Gruppen in unmittelbarer Nähe der Weinkellerei zusammen. Teilweise drohte es zu eng zu werden für Zeiten mit Corona.

Einzelhandel geht nicht ohne Gastro

Das fiel auch Ole Siegel auf. Der sagt aber auch ganz klar: „Einzelhandel geht nicht ohne Gastro! Das fehlt uns allen sehr!“ Einkäufer seien ohne deutlich schwerer in jede Innenstadt zu locken. Insofern habe der November-Lockdown noch mal richtig reingehauen.

Der Kaufmann fordert aber dennoch dazu auf: „Peiner müssen einkaufen in Peine!“ Nur so könne die immer noch gut aufgestellte Geschäftswelt in der Innenstadt auch morgen noch existieren. Dabei verweist er auf das Motto „Peine hält zusammen“.

Wer lange nicht drin war in den Geschäften, soll besser nichts sagen

Kornelia Baumann, Mitarbeiterin bei „Elka“ in der Rosenthaler Straße, hielt tapfer spät abends die Stellung im Geschäft. Foto: Arne Grohmann

Denn was Ole Siegel gar nicht hören kann, ist dieses „hier gibt’s doch nichts!“ oder „das kriege ich in Peine nicht“. So ein Urteil stehe nur den Kunden und Kundinnen zu, die auch einen aktuellen Überblick über die Geschäfte und deren Sortimente hätten.

„Wir müssen unsere Geschäfte immer wieder entdecken. Und auch reingehen!“, fordert der Kaufmann. Wer seit Jahren nicht mehr in der Peiner Innenstadt unterwegs war, solle auch nicht darüber reden, was es angeblich alles nicht gibt in der Fuhsestadt.

Ohne Online geht es nicht mehr

Für den Vorstand der Kaufmannsgilde ist aber auch klar, dass an Online niemand mehr vorbei kommt. In irgendeiner Form müsse der Einzelhandel da mitmachen. „Entweder werben oder selbst verkaufen“, sagt Ole Siegel. Wer selbst keinen Online Shop aufbauen wolle, könne bei Ebay oder Amazon und anderen seine Ware verkaufen.

Auch vom Moonlight Shopping hätten wohl in erster Linie die profitiert, die per Anzeige im Vorfeld oder wenigstens mit einem Reiter vor der Tür auf die eigenen, teilweise stark vergünstigten Angebote aufmerksam gemacht hätten.

Kornelia Baumann, Mitarbeiterin von „Elka“ in der Rosenthaler Straße, verwies am Freitagabend auf einen generellen Aspekt längerer Öffnungszeiten: Kommen die, die sonst gar nicht gekommen wären, und geben Geld aus? „Oder kommen die, die dafür morgen nicht kommen?“ Immerhin hätten viele Stammkunden das späte Einkaufen in Peine gerne genutzt.

Fahrt nach Braunschweig nicht nötig

Ina Köhler und Jonas kommen aus Sophiental regelmäßig gerne zum Einkaufen nach Peine. Foto: Arne Grohmann

Auf dem historischen Marktplatz von Peine traf unsere Zeitung Ina Köhler (38) und Jonas (9), auf dem Rand des Brunnens sitzend, ausgestattet mit Getränken und Pommes von den Euling-Ständen. Sie kommen aus Sophiental stets „gerne“ nach Peine zum Einkaufen. „Es ist nicht so groß, nicht so voll.“ Das Angebot der Geschäfte sei gut. Andere Freunde und Freundinnen führen meistens nach Braunschweig, aber das sei gar nicht nötig.

Eventuell noch mal „Moonlight“ vor Weihnachten

Wie bereits erwähnt: Als sicherer zusätzlicher Gewinn sei das Moonlight Shopping auch nicht gedacht gewesen, so Ole Siegel. Ob es verlängerte Öffnungszeiten in Peine noch einmal vor Weihnachten gebe, sei zu überlegen.

Zur Corona-Situation sagt der Peiner Kaufmann: „Wir müssen damit leben.“ Aber der Einzelhandel in Peine habe inzwischen gut reagiert und sich darauf eingestellt. Es gebe einen Lernprozess, der die Frage beinhalte: Wie stelle ich mich zukünftig auf?

„Die Innenstadt von Peine wird sich ein bisschen verändern“, prognostiziert Ole Siegel, fügt aber zuversichtlich hinzu: „Aber auch zum Positiven!“