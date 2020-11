Ein Rettungswagen hat bei einem Einsatz in Gadenstedt einen Unfall verursacht. „Aufgrund eines Konzentrationsfehlers“, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Polizei schildert den Vorfall so: Der Rettungswagen war bereits am Freitag gegen 10 Uhr in Gadenstedt unterwegs. Der Fahrer suchte den Einsatzort, fuhr aber an der Straße zunächst vorbei. Als er das erkannte, stoppte er, setzte zurück – und übersah dabei in der Straße Teichstätte einen PKW hinter dem Rettungswagen.

Durch den Zusammenstoß sei ein Fahrzeuginsasse des PKW leicht verletzt worden, so die Polizei weiter. Die Höhe des Sachschadens liege bei rund 9000 Euro.