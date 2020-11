Exhibitionist entblößt sich in Peiner Parfümerie-Filiale

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag, 27. November, in den Verkaufsräumen der Douglas-Filiale in der Breiten Straße sein Geschlechtsteil entblößt. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Mann dieses gegen 13.25 Uhr gezielt in Richtung einer Kundin. Außerdem forderte der Täter die Kundin auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Täter flieht aus Filiale

Perplex von einer solchen Aufforderung, wendete sich die Kundin reaktionslos ab. Diesen Moment nutzte der Exhibitionist, um sich aus den Verkaufsräumen zu entfernen.

So soll der Mann aussehen

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,70 Meter groß

rund 70 Kilogramm schwer

dunkle Schuhe

khakifarbene Jacke mit Fellkragen

dunkelgraue Jogginghose

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Peine zu wenden unter (05171) 9990 .

