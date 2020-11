Peine. Die Gewerkschaft Verdi kündigt einige Ausnahmen für den Schülertransport an.

Streik am Mittwoch: In Peine bleiben viele Busse stehen

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – dafür streiken wir!“ Unter dieser Überschrift kündigt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für nächsten Mittwoch, 2. Dezember, einen Streik der Busfahrer in Peine und eine Kundgebung in Braunschweig an.

Beschäftigte der beiden Unternehmen Kraftverkehr Mundstock (KVM; Vechelde) und Peiner Verkehrsgesellschaf t (PVG; Peine) werden demnach am Mittwoch von 3.30 Uhr bis zum Betriebsschluss streiken. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Orhan Sat erklärte dazu am Freitag: „Die Beschäftigten werden seit 20 Jahren um zirka 20 Prozent unterhalb des Tarifvertrags Nahverkehrsbetriebe Niedersachsen – TV-N Niedersachsen – bezahlt. „Anständige Bezahlung und anständige Arbeitsbedingungen“ Während die Busfahrer in Braunschweig, Wolfsburg, Goslar und Hannover nach dem Flächentarifvertrag bezahlt werden, verstehen die Beschäftigten von KVM und PVG nicht, warum sie so ungleich und ungerecht behandelt werden.“ Verdi appelliere daher an die Stadt Braunschweig und den Landkreis Peine, diese „Ungerechtigkeit“ aus der Welt zu schaffen. Die Fluktuation in der Branche sei hoch, der Fachkräftemangel spürbar. Da würden, so Sat, nur „anständige Bezahlung und anständige Arbeitsbedingungen“ helfen. Peine und Braunschweig könnten zeigen, dass sie den ÖPNV stärken und die Verkehrswende ernsthaft unterstützen wollen. Die Kundgebung in Braunschweig ist für 11 Uhr vor dem Rathaus (Platz der Deutschen Einheit) geplant. Dort wollen die Streikenden ihren Forderungen Nachdruck verleihen. „Streik nicht gegen Schüler, Eltern und Kunden gerichtet“ Verdi betont, dass der Streik sich „nicht gegen die Kunden der Unternehmen und schon gar nicht gegen die Schüler oder ihre Eltern richtet“. Wie Sat auf Nachfrage ankündigte, soll der Schülertransport auf einigen Strecken trotz des Streiks gewährleistet werden. Dazu soll es zu Wochenbeginn noch rechtzeitig eine Mitteilung geben. Auch im Kreishaus in Peine wird noch überlegt, wie auf die drohenden ÖPNV-Engpasse insbesondere hinsichtlich des Schülertransports reagiert werden kann.