Idee: Neuer Studiengang Kindheitspädagogik in Peine

Der duale Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ der Internationalen Hochschule IUBH am Campus in Peine im Unternehmenspark II an der Woltorfer Straße ist offenbar der Renner. Das Fach „Soziale Arbeit“ ist laut Campusleiter Mario Fromm „extrem nachgefragt“. Und „extrem hoch“ sei auch die Zufriedenheit der Praxispartner vor Ort, also der Betriebe, in denen die Studierenden den Praxisteil absolvieren. Der erste Jahrgang von 2018 wird das dreieinhalbjährige Dual-Studium bei weiter erfolgreichem Verlauf im Sommersemester 2022 abschließen.

Gleichwohl war zuletzt die Sorge aufgekommen , ob der Campus Peine – zumal zunächst als Modellprojekt, also als Test gestartet – auch langfristig sicher sei? Denn die IUBH – eine staatlich anerkannte Privat-Hochschule mit Hauptsitz in Bad Honnef – will nach Hannover und Peine in der hiesigen Region einen weiteren Campus einrichten – in Braunschweig. Derzeit sucht die IUBH noch geeignete Räume in Braunschweig, so Fromm, Start soll zum Wintersemester 2021 sein.

Ein Blanko-Standortgarantie für Peine gibt es von der IUBH zwar nicht – aber angesichts der hohen Nachfrage in Peine stelle sich derzeit nicht die Zukunfts-Frage. Dabei spielten auch die Braunschweig-Pläne keine Rolle, so Fromm.

Kreis und Stadt Peine und Hochschule im stetigen Austausch

Im Peiner Kreishaus sowie im Rathaus der Stadt sind die Verantwortlichen offenbar um eine feste Etablierung der Hochschule, idealerweise um eine Erweiterung bemüht. So befinde sich die Kreis-Sozialdezernentin Professorin Dr. Andrea Friedrich „im stetigen Austausch“ mit IUBH-Standortleiter Fromm, außerdem tausche sie sich mit dem Peiner Bürgermeister aus, hieß es im Kreishaus. Dabei werde auch erörtert, wie der Standort Peine perspektivisch gesichert und ausgebaut werden könnte. Vorstellbar sei der Studiengang „Kindheitspädagogik“, um dem Fachkräftemangel auf diesem Feld zu begegnen. Konkretisiert wurde diese Idee allerdings noch nicht. Kreissprecher Fabian Laaß beschrieb den Sachstand so: „Dazu bedarf es aber umfangreicher Vorbereitungen und weiterer Gespräche.“

Auch die Stadt Peine erklärte, es fänden regelmäßig Gespräche zwischen der Stadt, dem Landkreis Peine und Campus-Leiter Fromm statt. Dabei würden „auch die Thematiken Sicherung und Entwicklung der Hochschule“ angesprochen werden.

Bürgermeister Saemann: mehr junge Menschen, hoch qualifizierte Ausbildung

Bürgermeister Klaus Saemann würde sich nach eigenem Bekunden jedenfalls sehr freuen, wenn gelänge, weitere Studiengänge zu installieren. Seine Positiv-Rechnung: Das brächte mehr junge Menschen nach Peine, die ein duales Studium vor Ort absolvieren und folgend hoch qualifizierte Arbeitsplätze in Peine besetzen könnten. Das sagte Saemann in der jüngsten Gesprächsrunde „nachgefragt“ mit Wito-Wirtschaftsförderer Armin Obermeier über wirtschaftspolitische Themen.

Eine andere Studiengang-Vision hingegen hatte sich schon in der Startphase zerschlagen – „Logistik“. Immerhin ist der Kreis Peine eine wahre Logistiker-Hochburg mit Dutzenden Speditionen und international agierenden Versandunternehmen. Doch dieser erste Vorstoß von 2019, Logistiker für dieses Vorhaben zu begeistern und zu gewinnen, scheiterte mangels Rückmeldungen.

Der frühere Kreisrat Dr. Detlef Buhmann, seinerzeit maßgeblich an der Hochschul-Ansiedlung beteiligt, könnte sich „Kindheitspädagogik“ in Peine gut vorstellen – als einen von am besten mehreren neuen Studiengängen. Denn Buhmann ist überzeugt: „Wenn Peine ein Hochschulstandort bleiben soll, dann muss der Campus ausgebaut werden.“ Für „Kindheitspädagogik“-Studierende gäbe es im Kreis mögliche Praxisbetriebe reichlich– so die Kindertagesstätten.

Logistik-Studium gibt es vorerst nicht am Campus in Peine

Braunschweig-Pläne lösen Sorge um den Campus Peine aus

Peiner Hochschulstandort deutschlandweit auf Platz eins