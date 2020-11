Verband sichert Wasserqualität in Klein Ilsede

In Peine wurde Anfang Oktober ein vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser erlassen – Grund war eine Verunreinigung. Das Abkochgebot wurde Mitte Oktober wieder aufgehoben. Nun hat der Wasserverband Peine seine Maßnahmen zur Qualitätssicherung nochmals intensiviert. Ein sichtbares Zeichen ist ein Gerüst am Wasserbehälter in Klein Ilsede. Das berichtet der Wasserverband in einer Pressemitteilung. Als Grund für die Verunreinigung wurde im Oktober ein Insekteneintrag am Behälter vermutet.

Als möglicher Eintragspfad kam die Be- und Entlüftung des Behälters in Betracht. Bei einer ersten Inspektion des Wasserspeichers konnten keine Schäden festgestellt werden. Der Behälter befindet sich im Simulationsbetrieb „Aktuell ziehen wir Instandhaltungsmaßnahmen am Trinkwasserbehälter Klein Ilsede vor“, berichtet Michael Wittemann, Technischer Leiter beim Wasserverband Peine. „Das Fassaden- und Sicherungsgerüst erlaubt es uns, die Dachbeschichtung des Kegeldachs zu erneuern und gleichzeitig eine Sanierung der Fugen vorzunehmen. Mögliche, bislang nicht entdeckte Eintrittswege in den Behälter können so sicher verschlossen werden. Der sichere Betrieb unserer Anlagen hat für uns oberste Priorität“, betont Wittemann. „Wir nutzen die Schwachlastphase in der kälteren Jahreszeit für Instandhaltungsmaßnahmen, da der Behälter zu diesem Zeitpunkt nicht zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung benötigt wird“. Der Behälter hat eine bauliche Höhe von 22,50 Metern und ein Durchmesser von 17,50 Metern. Der zylindrische Baukörper besteht aus einer Stahlbeton Innenwandung und einer vorgesetzten Klinkerfassade. Er fasst 5000 Kubikmeter Trinkwasser und befindet sich derzeit im sogenannten Simulationsbetrieb. Die Trinkwasserversorgung wird nicht beeinträchtigt Das bedeutet, er ist für die Zeit der Baumaßnahmen nicht am Trinkwassernetz angebunden, wird aber fortlaufend beprobt. Bislang zeigen die Analysen keine Auffälligkeiten . Es ist geplant, die Bauarbeiten bis Ende Januar 2021 abzuschließen. Der Wasserverband Peine wird dabei von lokalen Fachbetrieben unterstützt. Die Wiederinbetriebnahme des Behälters in den Regelbetrieb erfolgt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Durch die Baumaßnahmen am Speicher ist keine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung zu erwarten, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red