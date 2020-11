Peine-Marketing – „Alles ist 2012 stehen geblieben“

Das ist in der politischen Debatte in Peine schon lange ein Reizthema: In Peine agiert die städtische Tochter Peine-Marketing-Gesellschaft (Sitz: Breite Straße im „Schwan“-Komplex), auf Kreisebene die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises ( Wito ) (Sitz: Starterhof, Hüttengelände Groß Ilsede). Eine Zusammenlegung wurde immer wieder ins Gespräch gebracht – und das Kreishaus signalisierte dazu trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte beider Gesellschaften Interesse an einer engeren Zusammenarbeit.

„Neuausrichtung des Stadtmarketing in Peine" – 84-Seiten-Gutachten Das Rathaus indes verfolgt eine Neuausrichtung des Stadtmarketings – und dafür liegt nun ein 84 Seiten umfassendes Gutachten des Beratungsunternehmens „Cima Beratung und Management GmbH " vor, veröffentlicht im Internetportal der Stadt. Cima ist ein Spezialist für die Stadt- und Einzelhandelsentwicklung in Deutschland und Österreich. Die Gutachter durchleuchten die kriselnde Stadtmarketing-Gesellschaft akribisch – mit teils erschreckenden Ergebnissen. Aber die Experten skizzieren auch einen Ausweg in Form einer Neuausrichtung von Peine-Marketing. Kostenpunkt: Rund eine halbe Million Euro Zuschuss pro Jahr. Stärken, aber viele Schwächen Die Cima-Experten Martin Kremming und Johann Russnak gehen bei der Analyse des Ist-Zustandes hart ins Gericht mit Peine-Marketing. Zwar bescheinigen sie der Gesellschaft eine hohe Umsetzungskompetenz bei Veranstaltungen und ein engagiertes Team. Dann aber werden auf mehreren Seiten Schwächen aufgezählt: So fehle es an einer Gesamtstrategie. Der Standort Peine sei bislang unzureichend vermarket worden, Leitbild- und Markenentwicklung fehlten. Es gebe es kaum Synergieeffekte, es mangele an Innovationen – „Alles ist irgendwie 2012 stehen geblieben." Auch bei den Veranstaltungen sehen die Gutachter Verbesserungspotenzial. Besonders die Traditionsfeste der Stadt seien aktuell nur noch bedingt attraktiv für Besucher, innovative Konzepte würden aber gut angenommen werden. Nach dieser schonungslosen Analyse zeigt das Gutachten verschiedene Wege aus der Krise auf. So solle die Markenbildung und die Vermarktung der Stadt Peine zukünftig das zentrale Geschäftsfeld sein. Außerdem regen die Experten ein Zentren- und City-Management an, mit dem Schwerpunkt der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sowie der weiteren Zentren Peines. Veranstaltungen sollten weiter Aufgabe des Stadtmarketings sein – aber schlanker und innovativer als zuletzt. Auch sollten die Events stärker an den potenziellen Besucher ausgerichtet sein. Peine-Marketing und Wito – Kompetenzkonflikte Zu der in der Politik kontrovers diskutierten Organisationsstruktur geben die Experten ebenfalls eine klare Empfehlung. Der von einigen Lokalpolitikern favorisierten Zusammenschluss mit der kreiseigenen Wito erteilen sie dabei eine klare Absage. Sie sehen relativ wenig Überschneidungen zwischen den beiden Gesellschaften, damit wenig Synergiepotenzial. Zudem könnte eine Fusion zu Kompetenzkonflikten zwischen Kreis und Stadt führen. Die Empfehlung der Cima-Experten: Peine-Marketing bleibt eine eigenständige GmbH, gleichzeitig werden Synergien mit dem Kulturring Peine gefördert. Vorstellbar seien die Zusammenlegung von Peine-Shop (Peine Marketing) und Ticket-Shop (Kulturring). Auch veranstaltungstechnisch sollten sich beide Stellen künftig besser abstimmen. Das Gutachten geht nun in die politischen Beratungen – eine Beschlussfassung im Rat der Stadt ist für den 17. Dezember geplant.