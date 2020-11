Maskenpflicht, Abstand halten, möglichst Zuhause bleiben – diese Regeln begleiten die Menschen in Peine schon seit vielen Monaten. Manche empfinden sie als lästig, aber verglichen mit den Problemen, die obdachlose Menschen während der Corona-Krise haben, sind diese Regeln ein kleines Übel.

„Wer wohnungslos ist, kann nicht einfach Zuhause bleiben, wie es im Moment empfohlen wird. Die Menschen wissen nicht, wohin, können Hygienevorschriften kaum einhalten und haben schlicht kein Geld für Desinfektionsmittel . Dazu kommen oft Isolation und Vereinsamung , weil man sich im öffentlichen Raum nicht mehr treffen darf“, umreißt Sozialarbeiterin Bärbel Schuster von der Ambulanten Hilfe der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.

Veranstaltungen müssen entfallen

Auch der Kontakt zu ihr und ihren Kollegen habe gelitten. So durften viele Monate nur in Einzelfällen Hausbesuche bei Menschen stattfinden, die wieder eine Wohnung gefunden haben, aber noch Unterstützung in dieser, für sie ungewohnten Situation , brauchen.

„Wir waren zeitweilig im Home Office, konnten nur telefonische Beratung anbieten, später dann auch durchs Fenster. Bis heute dürfen aber keine Veranstaltungen wie Frühstückstreffs oder zum Beispiel gemeinsames Grillen stattfinden. Das waren für unsere Klienten gern genutzte Gelegenheiten, einmal den Alltag zu vergessen und mit anderen ins Gespräch zu kommen!Soziale Arbeit lebt von Kontakten und persönlichen Beziehungen“, bekräftigt Schuster.

Bedürftige wurden weiterhin versorgt

Ein wichtiges Thema war auch die Grundversorgung, denn die Tafel hatte über viele Wochen geschlossen. Über die Verteilung von Lebensmittelpaketen , die von der Tafel an die Beratungsstelle geliefert wurden und einer Peiner Initiative, die unter den Namen „ Foodsharing“ arbeitete, konnte trotzdem sichergestellt werden, dass Bedürftige versorgt werden.

„Schwierig war die Zeit auch für unsere neuen Kollegen, die wir zum Teil im Home Office einarbeiten mussten. Es ging irgendwie und mittlerweile sind sie alle gut angekommen“, freut sich Schuster. Neu dabei ist zum einen die Verwaltungskraft Silke Reising, die sich um Organisation und die Treuhandkontenverwaltung kümmert.

Dankbar über die Verstärkung

Die beiden Sozialarbeiter Till Kauer und Stefan Wenske unterstützen gemeinsam mit Heilpädagogin Saskia Schröder die Beratung und Betreuung. Alle drei blicken auf Erfahrungen in verschiedenen sozialen Bereichen von der Bewährungs- und Eingliederungshilfe über Frühförderung bis hin zur Arbeit für Menschen mit Behinderung zurück.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun Verstärkung haben, denn wir betreuen insgesamt rund 125 Menschen. Etwas Normalität ist auch eingekehrt, auch wenn wir nach wie vor hauptsächlich Terminsprechstunden anbieten. Was jedoch erstaunlich gut funktioniert. Zwei Stunden sind wir dennoch täglich auch persönlich für Notfälle und Erstkontakte ohne Terminvereinbarung da. Bei allem achten wir strikt auf die Einhaltung der Hygieneregeln“, erklärt Schuster abschließend.