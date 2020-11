Motorrad fährt in Peine-Telgte schneller als Polizei erlaubt

Bei der Polizeikontrolle eines 17-jährigen Motorradfahrers am Freitag gegen 18 Uhr im Kauzweg in Peine-Telgte haben die Beamten festgestellt, dass das Motorrad schneller als mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei ermittelt

Die Beamten stellten das Fahrzeug zur Begutachtung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red