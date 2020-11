Die Künstlerinnen Ute Pfeiffer, Vera Szöllösi und Sigrid Theußen, die ihre Arbeiten in dieser Woche in der „Galerie auf Zeit“ in der Peiner Fußgängerzone zeigen, freuen sich: „Unsere Türen stehen weit offen. Wenn die Menschen wegen Corona nicht in unsere Ateliers kommen können, dann kommt die Kunst zu den Menschen.“

Die drei kennen sich seit vielen Jahren und regen sich gegenseitig immer wieder mit neuen Ideen an, auch wenn jede von ihnen ihre eigene künstlerische Sprache und ihre eigene subjektive Weltsicht ausdrückt, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Sigrid Theißen hat das Keramikstudio in Eddesse eröffnet

Sigrid Theißen arbeitet mit Ton, in den sie mal Glas einbrennt, mal mit Rakutechnik bei 1000 Grad mit verschiedenen Glasuren brennt. Wenn das Objekt mit der Zange aus dem Ofen geholt wird, bestimmt die Dauer der frischen Luft , welche Intensität die Farben haben. Bevor die Keramiken dann im Wasserzuber geschrubbt werden, ruhen sie noch eine ganze Stunde in alten Einmachtöpfen voller Sägespänen.

Gerade weil hier viel Handwerk gefordert ist, genießt Sigrid Theißen diesen Moment der Unberechenbarkeit gerade beim Glasieren. Vor 33 Jahren hat sie ihr Keramikstudio in Eddesse eröffnet, jetzt präsentiert sie ihre „Peiner Eule“ und den „Stahlwerker“ im Kunstraum.

Ute Pfeiffer erschafft eine eigene Welt

Die Malerin Ute Pfeiffer ist schon von Kindesbeinen an stark mit der Malerei verbunden. Diese Leidenschaft treibt ihre Kreativität voran. Im Moment liebt sie es, so heißt es in der Mitteilung weiter, Urlaubsaufnahmen von Freunden und Verwandten in ihrer Technik zu malen.

Dabei sei nicht die Abbildung der Wirklichkeit das Ziel, sondern die Erschaffung einer eigenen Welt. Dass ein Bild von ihr schon vom Peiner Kreismuseum angekauft wurde, findet Ute Pfeiffer besonders schön. Und sie ist, wie auch Sigrid Theißen, aktives Mitglied in der Künstlervereinigung KiP – Kunst im Peiner Land, die diese Kunstaktion organisiert hat.

Kunst ist für Vera Szöllösi Begegnung

Dritte im Bunde ist Vera Szöllösi, die mit Acrylfarben malt. „Acryl ist meine Farbe: dickflüssig, mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen, und immer wieder neue Schichten, neue Bilder übereinander“. Zum ersten Mal hat sie sich in diesem Jahr mit quadratischen Formaten auseinandergesetzt. Der Spannungspunkt quadratischer Formate sei die Bildmitte, selbst, wenn sie mal leer ist.

Für Vera Szöllösi als Zweite Vorsitzende von KiP ist diese Ausstellung in der Woche vor dem 1. Advent besonders schön. Kunst ist für sie Begegnung - und was brauchen die Menschen gerade jetzt mehr als diese „sichere“ Begegnung , wenn so viele andere Begegnungen nicht möglich sind, so die Künstlerin.

Die drei Künstlerinnen freuen sich laut Mitteilung auf nette Gespräche und Begegnungen mit den Menschen aus dem Peiner Land, die in dieser Woche den Weg in den „Kunstraum“, Breite Straße 18, finden. Die „Galerie auf Zeit“ ist von Montag bis Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr – Moonlight shopping – und Samstag 11 bis 14 Uhr geöffnet.